Trainerteam des SV Hochdorf verlängert

Der SV Hochdorf setzt weiterhin auf Kontinuität und hat die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam vorzeitig verlängert.

Das gesamte Team hat in den letzten Monaten maßgeblich zur sportlichen Entwicklung der Mannschaft beigetragen und ein stabiles, mannschaftliches Gefüge aufgebaut. Vorstand und Mannschaft zeigen sich mit der Arbeit sehr zufrieden und sehen in der Verlängerung ein wichtiges Signal für die zukünftige Ausrichtung des Vereins.