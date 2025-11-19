Trainerteam des SV Beuel 06 kündigt Rückzug an

Der SV Beuel 06 muss zur Winterpause einen personellen Umbruch im Trainerteam der 1. Seniorenmannschaft verkraften: Cheftrainer Julius Theißen (35) und Assistenztrainer David Behrla (27) haben den Verein darüber informiert, dass sie ihr Engagement aus beruflichen Gründen zur Winterpause beenden werden. Beide Trainer haben sich nach intensiver Überlegung zu diesem Schritt entschieden, um ihren beruflichen Verpflichtungen gerecht werden zu können.

„Wir bedauern den Rücktritt von Julius und David sehr, können die Entscheidung aber nachvollziehen. Julius hat das Amt vor anderthalb Jahren nach dem Last-Minute-Klassenerhalt übernommen. Die letzte Saison lief sportlich frustrierend und mündete im Abstieg aus der Bezirksliga. Dennoch waren wir zu jeder Zeit vollkommen überzeugt, mit Julius und David die optimalen Trainer für den Neuaufbau bei uns zu haben. Die Entscheidung trifft uns hart, da wir die Mannschaft gemeinsam langfristig entwickeln und nachhaltige Strukturen aufbauen wollten. Wir bedanken uns schon jetzt ausdrücklich bei Julius und David für die stets konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Beide haben sich mit großem Einsatz für den Verein eingebracht und maßgeblich zur Entwicklung des Teams beigetragen. Bis zur Winterpause werden wir nun gemeinsam versuchen, die maximale Punktausbeute zu erzielen. Anschließend wünschen wir Julius und David für die Zukunft alles Gute und freuen uns, dass David weiterhin unsere U19 trainiert und somit als Bindeglied zwischen Jugend und Senioren erhalten bleibt“, äußert sich Wolfgang Obert (38), Abteilungsleiter Fußball Senioren, zum Rücktritt des Trainerteams.

Julius Theißen kam im Sommer 2024 vom FV Salia Sechtem zum SV Beuel 06 und übernahm die Verantwortung für die 1. Seniorenmannschaft in einer herausfordernden Phase. David Behrla, seit vielen Jahren mit dem SV Beuel 06 verbunden und bereits als U19-Coach erfolgreich tätig, stieß im Laufe der letzten Saison als Assistenztrainer zur ersten Mannschaft.