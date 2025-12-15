Trainerteam des SC Wyhl bleibt auch in der Saison 26/27

Der SC Wyhl setzt auf Kontinuität und kann bereits jetzt einen Haken hinter die wichtigen Personalien der Trainer setzen. Die Vorstandschaft und der gesamte Verein freuen sich den erfolgreichen Weg gemeinsam fortzusetzen.

"Dieser Weg ist nicht nur von einer tollen Entwicklung der Mannschaft geprägt, sondern auch von einem vertrauensvollen Austausch. Michael Bodemer und Freddy Polzer bilden bereits seit 2023 das Trainerduo und werden im Sommer in ihre vierte Saison starten. Mit ihrer frühzeitigen Zusage, setzen sie ein wichtiges Zeichen. Als Athletiktrainerin wird auch Katherina Löffler kommende Saison weiter Teil des Trainerteams sein und dafür sagen, dass die Jungs fit und gesund bleiben", vermeldete der Verein.