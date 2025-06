Trainerteam des Landesligisten für die neue Saison steht

– Foto: SV Böblingen

Das Trainerteam des Landesligisten SV Böblingen für die neue Saison steht fest. Hier kommen die Infos des Vereins dazu:



Die Rückrunde der Saison 2024/25 lief für die SV Böblingen in der Landesliga 2 sehr durchwachsen. Durch den deutlichen Heimsieg gegen den MTV Stuttgart, bei gleichzeitiger Niederlage des TSV Bad Boll in Ehningen, konnte allerdings endgültig der Klassenerhalt gesichert werden. Bereits in der Winterpause hat die SVB mit Trainer Thomas Siegmund verlängert und so die Weichen gestellt. Johnson Ariaratnam, heute Trainer der SVB U23, komplettiert nun das Trainergespann für die neue Saison. "Johnny" ist ein echtes SVB-Urgestein. Seit frühester Jugend mit der SVB verbunden, hat er Böblingens Zweitvertretung zusammen mit Erick Odhiambo (jetzt Trainer SVB U19) zum Aufstieg in die Kreisliga A geführt und nach Ericks Wechsel die Mannschaft erfolgreich – gemäß der Strategie des Vereins – zu einer U23 entwickelt. Mit taufrischer Trainerlizenz im Gepäck wird es nun Zeit für den nächsten Schritt. Neben der fachlichen Expertise, die Ariaratnam selbstredend mitbringt, rücken die SVB-Teams U19, U23 und Erste so auch persönlich noch näher zusammen. Die Entwicklung von Johnny zeigt, dass wir nicht nur hervorragende Spieler, sondern auch hervorragende Trainer ausbilden, so die Abteilungsleitung. Wir sind davon überzeugt, dass Thomas und er die noch sehr junge Mannschaft weiterentwickeln können. Selbstverständlich hinterlassen Spieler wie Sascha Raich, Ivan Vargas oder Tayfun Sener sportlich und auch persönlich große Lücken, die nur sehr schwer zu füllen sein werden. Allerdings wird nach wie vor am finalen Kader gearbeitet, so der Verein. Und auch für die Position des sportlichen Leiters zeichnet sich wohl eine Lösung ab, die der Verein bald kommunizieren möchte.

Auch Johnson brennt für seine neue Aufgabe: „Ich freue mich unheimlich auf die neue Herausforderung und bin in allererster Linie sehr dankbar dem Verein gegenüber, mir diese Chance ermöglicht zu haben“, so der Trainer. Ein großer Dank geht auch an Thomas, der ihm überhaupt die Tür zur ersten Mannschaft geöffnet hat: „Wir beide werden uns perfekt ergänzen. Für mich ist das natürlich etwas ganz Besonderes – ich bin jetzt insgesamt über 20 Jahre im Verein, habe meine komplette Jugend von den Bambinis bis zur U19 hier verbracht, wohne von klein auf direkt am Stadion – und jetzt Trainer der ersten Mannschaft zu werden, macht mich sehr stolz und glücklich.“ Neue Trainerlösung auch für die U23