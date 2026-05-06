Trainerteam des Jahn: „Co“ Oliver Seitz gibt seine Zusage

Hält dem SSV Jahn die Treue: Co-Trainer Oliver Seitz. – Foto: Imago/Eibner

Bereits seit 2024 ist Oliver Seitz für den SSV Jahn tätig. Gemeinsam entschied man sich nun auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit um zwei weitere Jahre. Überraschend kommt das nicht. Dazu teilt Sportdirektor Alexander Schmalhofer in einer entsprechenden Pressemitteilung mit: „Oli ist ein wichtiger Bestandteil unseres Trainerteams. Als Co-Trainer Analyse übernimmt er verantwortungsvolle Aufgaben in der Analyse der gegnerischen Teams, aber auch in der Vor- und Nachbereitung unserer eigenen Spiele. Er ist mit großem Einsatz dabei und identifiziert sich voll mit unserem Weg. Wir freuen uns, dass er das auch weiterhin im Trainerteam tun wird.“



Der 45-jährige Kölner ist seit knapp zwei Jahren beim SSV Jahn Regensburg, hat sich mittlerweile im Verein und der Stadt fest verankert. „Ich identifiziere mich mit dem SSV Jahn sowie der Stadt und fühle mich sehr wohl. Der Verein verfügt über ein starkes Fundament, ist gut aufgestellt und verfolgt eine klare Vision. Ich möchte meinen Beitrag leisten, an erfolgreiche Zeiten anzuknüpfen“, sagt Seitz im Rahmen seiner Verlängerung. Seinen Weg als Videoanalyst begann Seitz beim SSV Ulm, als er im Trainerteam von Thomas Wöhrle mit den „Spatzen“ aus der Regionalliga über die Meisterschaft in der 3. Liga 2023/24 in die 2. Bundesliga aufstieg. Seit Sommer 2024 kümmert er sich hauptverantwortlich um die Videoanalyse beim SSV Jahn und übernimmt als Co-Trainer Analyse wichtige Aufgaben in der individuellen Spieleranalyse, der Gegnerbeobachtung und Nachbereitung der eigenen Leistungen.