Trainerteam des FSV Stegen II geht in die dritte Saison

Mit großer Freude kann der FSV Stegen bekanntgeben, dass sein bewährtes Trainerteam des FSV Förderteams – bestehend aus Tobias Bartberger, Michael Loks und Michael Rönicke – auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie unseres Förderteams stehen wird. Damit gehen sie gemeinsam in ihre dritte Amtszeit.