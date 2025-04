Trainerteam des FC Waldkirch komplett zum Neustart

Joisp Andris, bekannt durch seine langjährige Bindung an den FC Waldkirch, schließt sich als Co-Trainer dem Team an. Andris, der in den letzten drei Jahren als Spielertrainer die zweite Mannschaft erfolgreich geleitet hat und davor Teil der ersten Mannschaft war, kennt die Strukturen und Abläufe des Vereins wie kein anderer. Seine umfassende Erfahrung macht ihn zu einem wertvollen Teil, um die sportlichen Visionen des FC Waldkirch zu verwirklichen.

Ein weiteres bedeutendes Mitglied des erweiterten Trainerteams ist Maximilian Scheer, der als spielender Co-Trainer eine zentrale Rolle in der Neuausrichtung des Vereins einnehmen wird. Für den FC Waldkirch und Sportvorstand Alexander Koch ist Scheer ein unverzichtbares Puzzleteil in diesem zukunftsorientierten Projekt. „Maxi spielt schon seit Jahren eine zentrale Rolle auf dem Platz und genießt ein hervorragendes Standing im Team. Es ist eine logische Fortsetzung seiner Karriere im Verein, dass er diesen Schritt nun geht“, so Sportvorstand Alexander Koch.