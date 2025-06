Trainerteam des Drittligisten ist vollständig und ein weiterer Zugang

In der Rückrunde war er an den SV Waldhof Mannheim ausgeliehen. Mit zwei Treffern war er außerdem am Weg der Arminia ins DFB-Pokalfinale beteiligt. Mit 20 Toren wurde der 28-jährige in der Saison 2019/20 Torschützenkönig der Regionalliga Südwest.

André Becker trägt künftig das SSV-Trikot mit der Nummer 49 und wird beim heutigen Trainingsauftakt dabei sein.