Trainerteam der zweiten Mannschaft komplett

Der TSV Großberg freut sich, das neue Trainerteam der zweiten Herrenmannschaft bekanntzugeben: Thomas Nickl, bisher im Trainerstab unserer Damenmannschaft, wird künftig gemeinsam mit Julian Söllner die sportliche Leitung übernehmen.
Thomas Nickl
Mit diesem Duo setzen wir auf Erfahrung, Leidenschaft und Teamgeist. Beide Trainer bringen nicht nur fußballerisches Know-how, sondern auch die Motivation mit, unsere zweite Mannschaft weiterzuentwickeln und erfolgreich durch die Saison zu führen.
Julian Söllner
Wir wünschen Thomas und Julian viel Erfolg, eine gute Zusammenarbeit und spannende Spiele im Sinne unseres Vereins.