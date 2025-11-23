 2025-11-18T09:22:12.436Z

Vereinsnachrichten

Trainerteam der zweiten Mannschaft komplett

TSV Großberg II

Der TSV Großberg freut sich, das neue Trainerteam der zweiten Herrenmannschaft bekanntzugeben:
Thomas Nickl, bisher im Trainerstab unserer Damenmannschaft, wird künftig gemeinsam mit Julian Söllner die sportliche Leitung übernehmen.

Mit diesem Duo setzen wir auf Erfahrung, Leidenschaft und Teamgeist. Beide Trainer bringen nicht nur fußballerisches Know-how, sondern auch die Motivation mit, unsere zweite Mannschaft weiterzuentwickeln und erfolgreich durch die Saison zu führen.

Wir wünschen Thomas und Julian viel Erfolg, eine gute Zusammenarbeit und spannende Spiele im Sinne unseres Vereins.

23.11.2025, 11:27 Uhr
Andreas Nickl