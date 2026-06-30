Trainerteam der U17 für die Saison 2026/27 vorgestellt

Mit frischem Wind und klaren Zielen startet die U17 des SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte in die kommende Landesliga-Saison 2026/27. An der Seitenlinie steht dabei ein junges, motiviertes Trainerteam, das mit einer nahezu komplett neu zusammengestellten Mannschaft arbeiten wird. Dabei sollen die Spieler nicht nur sportlich gefordert und gefördert werden, sondern auch ihre Persönlichkeitsentwicklung soll eine wichtige Rolle spielen.

Die Verantwortung als Haupttrainer übernehmen Sebastian Franke und Christopher Bruns gemeinsam. Sebastian Franke war zuletzt bei der U17 der Warendorfer SU tätig. Zuvor sammelte er über mehrere Jahre wertvolle Erfahrungen beim SV Bad Laer, wo er erfolgreich auf Bezirks- und Landesligaebene arbeitete. Mit seiner Leidenschaft für die Ausbildung junger Spieler sowie seiner klaren sportlichen Idee bringt er beste Voraussetzungen für die neue Aufgabe mit.