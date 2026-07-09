 2026-07-09T07:06:32.265Z

Allgemeines

Trainerteam der U 23 des Bahlinger SC komplett

Das erste Pflichtspiel der Saison 2026/27 wird die U 23 des Bahlinger SC am Wochenende 15./16. August bestreiten

von BZ/PM · Heute, 14:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fritz Zimmermann

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René Labusch
René Labusch
Kevin Garnelis
Kevin Garnelis

Nach der Verpflichtung von Kevin Garnelis als Cheftrainer der U 23 des Bahlinger SC ist das gesamte Trainerteam des Landesligisten komplett.

Co-Trainer bleibt der seit vielen Jahren in der U 23 verantwortliche René Labusch. Als Athletiktrainer fungiert Jens Matuschek, während Mario Vogel und Angelo Orlando das Torhüter-Trainerduo bilden. Physiotherapeutin des Landesligateams, das die vergangene Spielzeit auf Platz 5 beendete, ist Luisa Müller.

Das erste Pflichtspiel der Saison 2026/27 wird die U 23 des Bahlinger SC am Wochenende 15./16. August bestreiten.