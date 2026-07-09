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Trainerteam der U 23 des Bahlinger SC komplett
Das erste Pflichtspiel der Saison 2026/27 wird die U 23 des Bahlinger SC am Wochenende 15./16. August bestreiten
Nach der Verpflichtung von Kevin Garnelis als Cheftrainer der U 23 des Bahlinger SC ist das gesamte Trainerteam des Landesligisten komplett.
Co-Trainer bleibt der seit vielen Jahren in der U 23 verantwortliche René Labusch. Als Athletiktrainer fungiert Jens Matuschek, während Mario Vogel und Angelo Orlando das Torhüter-Trainerduo bilden. Physiotherapeutin des Landesligateams, das die vergangene Spielzeit auf Platz 5 beendete, ist Luisa Müller.
Das erste Pflichtspiel der Saison 2026/27 wird die U 23 des Bahlinger SC am Wochenende 15./16. August bestreiten.