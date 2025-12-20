Trainerteam der Spvgg. Selzen ist zurückgetreten

MAINZ-BINGEN. Kurz vor Weihnachten müssen sich die Verantwortlichen der Spvgg. Selzen nach einem neuen Übungsleiter umschauen. Der Nachfolger des bisherigen Spielertrainers Alexander Hoyer wird keine leichte Aufgabe vorfinden, da die Selzer mit lediglich zwölf Zählern aus 18 Partien in akuter Abstiegsgefahr stecken. Noch stehen drei Teams hinter der Spvgg. in der Tabelle der B-Klasse Mainz-Bingen Ost, aber der Abstand auf das Schlusslicht FSV Oppenheim II ist mit mickrigen drei Punkten denkbar knapp – zumal die Oppenheimer eine Begegnung weniger ausgetragen haben.
Spvgg. Selzen braucht Umbruch und frischen Wind
„Es ist ein schleichender Prozess gewesen. Selzen braucht einen Umbruch und jemanden, der frischen Wind reinbringt“ begründete Hoyer, der seinen Rücktritt dem Vorstand am Dienstag telefonisch mitgeteilt hatte, seine Entscheidung. Die Strukturen im Verein seien aus seiner Sicht eingefahren und die Spieler würden seit Jahren nur Abstiegskampf kennen, worunter die Motivation für den Sport gelitten habe. Vor der Saison habe sogar im Raum gestanden, den freiwilligen Gang in die C-Klasse anzutreten, doch es wurde sich für eine weitere Spielzeit eine Liga höher entschieden.
Rücktritt hatte sich angebahnt
„Die letzten vier Spiele gegen direkte Konkurrenten hätte man alle so nicht verlieren dürfen”, so der scheidende Spielertrainer, dem die Fokussierung einiger Akteure auf den Fußball in einer wichtigen Phase der Saison gefehlt habe. Auch Christian Karkowski hat nach 10 Jahren in den Funktionen Spieler, Torwart- sowie zuletzt Co-Trainer sein Amt niedergelegt. Der 33-jährige Hoyer ist anderthalb Jahre für die erste Mannschaft der Spvgg. Selzen verantwortlich gewesen. Zuvor war er bereits in Lörzweiler, Ingelheim und Guntersblum als Trainer tätig. Mit der U19 der Spvgg. Ingelheim wurde Hoyer A-Jugend-Meister und stieg in die Verbandsliga auf.