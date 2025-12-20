Bei der Spvgg. Selzen müssen sie nun die Köpfe zusammenstecken, um gemeinsam den Klassenerhalt zu schaffen - allerdings ohne Alexander Hoyer und Christian Karkowski. – Foto: Tobias Wirth

Trainerteam der Spvgg. Selzen ist zurückgetreten Spielertrainer Alexander Hoyer und Co-Trainer Christian Karkowski beenden Zusammenarbeit mit dem B-Ligisten

MAINZ-BINGEN. Kurz vor Weihnachten müssen sich die Verantwortlichen der Spvgg. Selzen nach einem neuen Übungsleiter umschauen. Der Nachfolger des bisherigen Spielertrainers Alexander Hoyer wird keine leichte Aufgabe vorfinden, da die Selzer mit lediglich zwölf Zählern aus 18 Partien in akuter Abstiegsgefahr stecken. Noch stehen drei Teams hinter der Spvgg. in der Tabelle der B-Klasse Mainz-Bingen Ost, aber der Abstand auf das Schlusslicht FSV Oppenheim II ist mit mickrigen drei Punkten denkbar knapp – zumal die Oppenheimer eine Begegnung weniger ausgetragen haben.

Spvgg. Selzen braucht Umbruch und frischen Wind „Es ist ein schleichender Prozess gewesen. Selzen braucht einen Umbruch und jemanden, der frischen Wind reinbringt“ begründete Hoyer, der seinen Rücktritt dem Vorstand am Dienstag telefonisch mitgeteilt hatte, seine Entscheidung. Die Strukturen im Verein seien aus seiner Sicht eingefahren und die Spieler würden seit Jahren nur Abstiegskampf kennen, worunter die Motivation für den Sport gelitten habe. Vor der Saison habe sogar im Raum gestanden, den freiwilligen Gang in die C-Klasse anzutreten, doch es wurde sich für eine weitere Spielzeit eine Liga höher entschieden.