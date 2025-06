Trainerteam der SpVgg Kaufbeuren steht

Auf den letzten Drücker hatte sich die SpVgg Kaufbeuren den Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd gesichert, der schon vor der Winterpause eingesprungene Trainer Fred Jentzsch hatte seinen Auftrag damit erfüllt. In der neuen Saison bekommt Jentsch zusätzliche Unterstützung.

Vom Kreisligisten TSV Kottern II kommt Manuel Günes, der die Bayernliga-Reserve drei Jahre lang trainierte. Nun geht es für ihn eine Stufe höher - übrigens genauso wie für seinen Bruder Matthias, der als Trainer den FC Memmingen in die Regionalliga geführt hat.

Der verlängerte Arm der beiden Trainer soll Luca Wollens werden, der sich in Kaufbeuren bestens auskennt. Schließlich war der Defensivspezialist bereits im Nachwuchs und zu Landesliga-Zeiten für die Ostallgäuer am Ball. Während der Corona-Saison 2019/21 verließ Wollens die SVK und suchte erst sein Glück beim Bayernligisten TSV Landsberg, die vergangenen beiden Jahre war er dann für den Landesligisten FC Kempten am Ball. Nun will der 24-Jährige auch erste Erfahrungen im Trainergeschäft sammeln.