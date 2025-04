Trainerteam der SG Rinnen/Sistig/Krekel stellt sich ab Sommer neu auf

Die Saison biegt allmählich auf die Zielgerade ab und das ist bekanntlich die Zeit, in der die Sportvereine nach vorne schauen und die sportlichen Weichen für die Zukunft stellen.

Für unsere SG war es ein ganz besonderes Jahr, in der die Trainer & Spieler aus 3 bestehenden Mannschaften sowie weitere Neuzugänge zu einem neuen Team geformt werden mussten. Es galt sich sportlich und menschlich zu finden und zusammen zu wachsen, neue Hierarchien und Freundschaften zu entwickeln, gemeinsame Erfolge zu feiern, aber auch Schicksalsschläge zu verarbeiten.

Dieser Prozess wird sich saisonübergreifend natürlich noch fortsetzen, aber wir schauen mit großer Freude auf die vergangenen 9 Monate zurück; auf das, was sich bereits entwickeln konnte und gleichzeitig auf die vielen Potenziale, die wir noch gemeinsam heben möchten.

Im Rahmen der weiteren sportlichen Ausrichtung unserer Spielgemeinschaft, stehen wir kontinuierlich im offenen und vertrauensvollen Austausch mit unserem Trainerteam und möchten frühzeitig bekannt geben, dass unsere beiden Coaches Simon Osterspey und Dietmar Zweber den symbolischen Staffelstab zur kommenden Saison weiterreichen werden.

Simon hatte vor der Saison den SV Sistig/Krekel trainiert und zum lange herbeigesehnten und viel umjubelten Aufstieg geführt. Dietmar wiederum hatte mit seiner langjährigen Erfahrung und empathischen Art die zweite Mannschaft des SV Sötenich gecoacht.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den beiden für ihren Einsatz und das Engagement und wünschen Ihnen für die private und auch sportliche Zukunft nur das Beste!

Wir sind sehr froh, dass Julian Weiler - Rinner Vereinsikone und erfolgreicher Spielertrainer seit mehreren Jahren - seine Arbeit auch im neuen Setup fortführen und als verbindendes Element zwischen den Spielern, aber auch neuen Trainern erhalten bleibt.

Für die Verstärkung auf der Trainerbank konnten wir unsere Wunschlösung realisieren und mit Frank Pärschke und Lazzo Caputo zwei absolute Fußball Fachmänner und tolle Typen gewinnen.

Frank - Inhaber der Trainer B-Lizenz - hat über viele Jahre sehr erfolgreich in Schöneseiffen und Rotbachtal/Strempt gearbeitet und die nachhaltig positive Entwicklung der beiden Vereine getrieben. Lazzo wiederum bringt seine langjährige Arbeit im Jugendbereich mit ein und hat Frank bereits bei seiner letzten Station in Rotbachtal/Strempt zur Seite gestanden.

Wir heißen Frank und Lazzo an dieser Stelle ganz herzlich willkommen in unserer SG und freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Mit großer Dankbarkeit blicken wir also heute zurück und ebenso mit großer Zuversicht und voller Energie nach vorne! Es wird bis zum Schluss ein spannender Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga B bleiben und wir wünschen unserem Team, dass sie nach dem spielfreien Osterwochenende an die erfolgreiche Leistung aus dem Derbysieg im Auswärtsspiel bei der SG Oleftal anknüpfen können.