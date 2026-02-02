Trainerteam der SG Nordweil/Wagenstadt verändert sich

Der Wunsch der Verantwortlichen war es ganz klar, auch in die kommende Spielzeit 26/27 mit dem bestehenden und seit vielen Jahren bestens bewährten Trainerduo Jonas Bühler und Philipp Hensle zu gehen. In einem guten Gespräch teilte dann aber Philipp Hensle noch vor Weihnachten den Verantwortlichen und Trainerkollegen mit, dass er schweren Herzens, aufgrund beruflicher und familiärer Veränderungen, ab dem Sommer kein Traineramt mehr ausüben kann.

Zumindest in der gewohnten Intensität wie wir es in all den Jahren von Philipp gewohnt waren, und diesen Anspruch hat er auch an sich selbst, wäre es ihm nicht mehr möglich gewesen. Philipp kehrte 2017 nach vielen Jahren beim damaligen Verbandsligisten SV Endingen zu seinem Heimatverein zurück und fungierte zunächst als spielender Co-Trainer zusammen mit Jonas Bühler an der Seite von Cheftrainer Claudio Braun. Ab 2018 war er dann zusammen mit Jonas Bühler als Chefcoach für die SG-Erste verantwortlich. Gleich in der ersten Saison gelang den beiden mit dem Team damals der sensationelle Landesligaaufstieg in den Relegationsspielen gegen den FC Erzingen. Es wurde damals definitiv SG-Geschichte geschrieben, welche man immer mit Philipp und Jonas in Verbindung bringen wird.

Jonas Bühler wird der SG glücklicherweise auch in der Saison 2026/2027 zur Verfügung stehen und dann in seine 13. Saison im Trainerteam der SG NoWa gehen. Er hatte bereits 2014 als Co-Trainer von Claudio Braun den Einstieg ins Trainergeschäft gewagt. Für ihn suchen die Verantwortlichen nun einen neuen passenden Trainerkollegen, welcher das ansonsten bestehende Trainerteam ergänzt. Ob Spielertrainer oder an der Linie ist noch offen, beide Varianten wären für die SG NoWa und Jonas Bühler denkbar.