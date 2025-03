Trainerteam der Oranier für kommende Saison steht

Dillenburg. Die Fußballer des SSV Frohnhausen setzen bei ihren beiden in der Kreisoberliga und B-Liga spielenden Seniorenmannschaften ab der Saison 2025/26 auf ein neues Trainerteam. Ab Sommer werden Carsten Grundmann und Ralf Krämer die sportliche Verantwortung der ersten Mannschaft übernehmen, die aktuell auf Rang neun in der Kreisoberliga steht. Mit Grundmann kehrt ein bekanntes Gesicht zu den Oraniern zurück, nachdem er bereits vor etwa zehn Jahren erfolgreich die Geschicke der zweiten Mannschaft lenkte, mit dieser 2015 den Reservepokal gewann und 2016 auch den Aufstieg in die A-Liga feierte.