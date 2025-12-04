Trainerteam bleibt weiterhin beim Zweiten der Landesliga

– Foto: Carsten Trebuth

Beim 1. FC Eislingen wird weiterhin Tim Schöller an der Seitenlinie stehen. Der Landesligist verkündet aktuell die Verlängerung mit seinem Coach und teilt dazu folgende Informationen auf Instagram mit:

1. FC Eislingen verlängert mit Tim Schöller und Marius Funk Das jetzt zu Ende gehende Jahr verlief für den 1. FC Eislingen überaus erfolgreich.

Nachdem über die Relegation die Rückkehr in die Landesliga geschafft wurde, überraschte die Eislinger Mannschaft ihre Fans mit guten Leistungen und mit einer attraktiven Spielweise.

Der FCE steht auf einem hervorragenden zweiten Tabellenplatz und verfügt mit 44:22 Toren über das beste Torverhältnis der Liga. Im gesamten Jahr 2025 verloren die Eislinger saisonübergreifend lediglich ein Heimspiel mit 2:3 Toren gegen den FV Neuhausen. Kein Wunder also, dass man in Eislingen reagierte und mit Trainer Tim Schöller und seinem Co-Trainer Marius Funk auch in die neue Saison 2026/27 geht. „Die Planungen für die neue Spielzeit werden angegangen und wir sind sehr überzeugt von der Arbeit unserer beiden Trainer.“, so Eislingens Vorsitzender Sport Peter Gromer. „Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen des Vereins. Die Struktur sowie das gute zwischenmenschliche Verhältnis zu den Verantwortlichen ermöglichen Marius und mir ein fokussiertes Arbeiten. Ich habe großes Vertrauen in diese Mannschaft und bin davon überzeugt, dass unsere sportliche Reise noch nicht abgeschlossen ist.“, äußerte sich Trainer Tim Schöller zur Vertragsverlängerung.