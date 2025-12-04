Trainerteam bleibt weiterhin beim Zweiten der Landesliga

Beim 1. FC Eislingen wird weiterhin Tim Schöller an der Seitenlinie stehen. Der Landesligist verkündet aktuell die Verlängerung mit seinem Coach und teilt dazu folgende Informationen auf Instagram mit:
1. FC Eislingen verlängert mit Tim Schöller und Marius Funk
Das jetzt zu Ende gehende Jahr verlief für den 1. FC Eislingen überaus erfolgreich.
Nachdem über die Relegation die Rückkehr in die Landesliga geschafft wurde, überraschte die Eislinger Mannschaft ihre Fans mit guten Leistungen und mit einer attraktiven Spielweise.
Der FCE steht auf einem hervorragenden zweiten Tabellenplatz und verfügt mit 44:22 Toren über das beste Torverhältnis der Liga. Im gesamten Jahr 2025 verloren die Eislinger saisonübergreifend lediglich ein Heimspiel mit 2:3 Toren gegen den FV Neuhausen. Kein Wunder also, dass man in Eislingen reagierte und mit Trainer Tim Schöller und seinem Co-Trainer Marius Funk auch in die neue Saison 2026/27 geht. „Die Planungen für die neue Spielzeit werden angegangen und wir sind sehr überzeugt von der Arbeit unserer beiden Trainer.“, so Eislingens Vorsitzender Sport Peter Gromer.
„Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen des Vereins. Die Struktur sowie das gute zwischenmenschliche Verhältnis zu den Verantwortlichen ermöglichen Marius und mir ein fokussiertes Arbeiten. Ich habe großes Vertrauen in diese Mannschaft und bin davon überzeugt, dass unsere sportliche Reise noch nicht abgeschlossen ist.“, äußerte sich Trainer Tim Schöller zur Vertragsverlängerung.
„Wir haben uns sportlich enorm weiterentwickelt und man merkt in jedem Training und Spiel, dass hier etwas zusammenwächst. Die Mannschaft funktioniert nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben – wir sind eine echte Einheit geworden. Dazu kommt das tolle Umfeld in Eislingen: Vom Trainerteam über die Verantwortlichen bis zu den Fans spürt man das Vertrauen und die Unterstützung.
Ich bin überzeugt, dass unser Weg noch nicht zu Ende ist. Wir haben noch viel Potenzial und ich habe große Lust, die Zukunft dieses Vereins aktiv mitzugestalten und unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.", war von Co-Trainer Marius Funk zu vernehmen.
Eine personelle Veränderung wird es im Umfeld der Mannschaft geben. Der langjährige Kapitän und FCE-Urgestein Nicolas Schreiber, hängt nach über 24 Jahren aktivem Fußball beim FCE, die Kickstiefel an den Nagel und ist in die zukünftigen Planungen mit eingebunden. Ganz ohne seinen Herzensverein kann er dann doch nicht sein. Er übernimmt das Amt des Spielleiters beim Traditionsverein und stellt sich an der im Januar anstehenden Jahreshauptversammlung zur Wahl.