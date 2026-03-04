Trainerteam bleibt komplett an Bord

Die SG Ahnatal geht auch in der Saison 2026/2027 mit unverändertem Trainerstab an den Start. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien mitteilte, bleiben Marc Pelitsch, Michael Uhl und der spielende Co-Trainer Marvin Steube weiterhin für die 1. Mannschaft verantwortlich.
Auch die 2. Mannschaft setzt ihren eingeschlagenen Weg fort: Fabian Hebestreit bleibt Trainer, unterstützt von den Co-Trainern Lukas Geib und Felix Noffke. Der Verein sieht in den Zusagen „den Grundstein für eine erfolgreiche Spielzeit“ gelegt – und sendet damit früh ein Signal der Stabilität für die kommende Runde.