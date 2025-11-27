Trainerteam bleibt! Emslages Zweite setzt weiter auf Schippers

FuPa macht den Amateurfußball sichtbar! – Foto: VfL Emslage

Wie der VfL Emslage auf seinen sozialen Seiten mitteilt, bleibt das komplette Trainerteam der zweiten Mannschaft auch in der kommenden Saison an Bord. Cheftrainer Mike Schippers wird die Zweite weiter anführen und erneut von Co-Trainer Henrik Dreyer sowie dem Betreuerteam um Pascal Herbers und Jan Schwieters unterstützt. Schippers hat in den vergangenen Jahren ein junges und erfolgreiches Team aufgebaut, das unter seiner Leitung den Aufstieg in die 1. Kreisklasse geschafft hat. Zudem gelang es vier Spielern vor der aktuellen Saison, den Sprung in die erste Mannschaft zu vollziehen – ein starkes Zeichen für die hervorragende Ausbildungs- und Trainingsarbeit.

Der Verein zeigt sich hochzufrieden mit der gemeinsamen Entwicklung und freut sich darauf, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Für die Rückrunde und die kommende Saison wünscht der VfL dem gesamten Team viel Erfolg und weiterhin großen Spaß am Fußball. ____________________

Einer von hier, einer für morgen: Emslage holt Strauch

FuPa macht den Amateurfußball sichtbar! – Foto: VfL Emslage

Der VfL Emslage kann einen vielversprechenden Neuzugang vermelden: Leon Strauch wird künftig im Trikot des VfL auflaufen. Der vielseitige A-Jugendspieler hatte großen Anteil daran, dass die JSG Union Meppen/VfL Emslage die vergangene Saison als Tabellenführer beendete und nun in der Bezirksliga starten darf. Die Trainer Oliver Peters und Johannes Reckers schätzen Strauchs Flexibilität und Einsatzbereitschaft - Qualitäten, die gut in das junge Emslager Team passen. Dass Leon einige seiner neuen Mitspieler noch aus Jugendzeiten kennt, dürfte den Übergang zusätzlich erleichtern. Der VfL treibt damit seine Kaderplanung für die Saison 26/27 weiter voran und freut sich auf einen Spieler, der noch einiges vorhat. ________________________ Trotz Horror-Phase! Trainer Wolf bleibt, bis 2028!

– Foto: SV Borussia 08 Neuenhaus

Wie der Verein auf seinen sozialen Kanälen mitteilt, bleibt Steffen Wolf ligaunabhängig bis 2028 Cheftrainer, ein deutliches Zeichen in einer sportlich heiklen Phase. Trotz anhaltender Ergebniskrise setzt der Klub bewusst auf Kontinuität, Stabilität und Vertrauen.

Wolf hatte den Kader nach dem großen personellen Umbruch im Sommer neu ausrichten müssen, zahlreiche junge Spieler integriert und sich dabei nie aus der Ruhe bringen lassen. Intern genießt er weiterhin hohes Ansehen, sowohl in der Kabine als auch in der Vereinsführung. Der Coach bleibt überzeugt, dass seine Mannschaft in der Rückrunde wieder deutlich zulegen kann. Für ihn steht fest: Der Weg ist anspruchsvoll, aber die Basis stimmt. Jetzt lautet das gemeinsame Ziel klar: den Klassenerhalt anpeilen, zusammenstehen und weiter hart arbeiten.

Der Verein sendet mit dieser Entscheidung ein unmissverständliches Signal: Der Rückhalt für Wolf ist da, im Team, im Klub und im gesamten Umfeld. _______________________ Sieben Jahre Liebe, ein Sommer Pause - Veldhausen verabschiedet seinen Meistermacher

– Foto: #AusLiebeZumFußball

Wie der SV Veldhausen 07 auf seinen sozialen Seiten mitteilt, wird Trainer Timo Schumann den Verein nach der aktuellen Saison verlassen. Aus beruflichen Gründen legt der Coach im Sommer eine Fußballpause ein und gibt sein Amt nach sieben intensiven und erfolgreichen Jahren an der Seitenlinie der ersten Mannschaft ab. Der Verein würdigt Schumanns beeindruckende Arbeit, seinen leidenschaftlichen Einsatz und die nachhaltige Entwicklung, die er dem Team ermöglicht hat. Unter seiner Führung erlebte der SVV zahlreiche besondere Momente, zuletzt gekrönt vom historischen Double aus Meisterschaft und Kreispokal. Diese Erfolge haben sowohl die Mannschaft als auch den gesamten Verein maßgeblich geprägt. Trotz der bevorstehenden Trennung richtet der Blick sich erst einmal nach vorn: Die Verantwortlichen freuen sich auf eine starke Hallensaison sowie eine gemeinsame, erfolgreiche Rückrunde in der Bezirksliga. Die verbleibende Zeit will der SV Veldhausen 07 mit seinem langjährigen Trainer „bestmöglich nutzen“. Der Verein bedankt sich schon jetzt ausdrücklich bei Timo Schumann für seine wertvolle Arbeit und die unvergesslichen Jahre. Danke, Timo!