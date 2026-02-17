Trainerteam bleibt beim FC Sülbeck/Immensen an Bord

Beim FC Sülbeck/Immensen bleibt das Trainerteam auch über die laufende Saison hinaus an Bord. Markus Schnepel, Marcel Rohra und Tobias Sörries haben ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben und werden weiterhin gemeinsam an der Seitenlinie stehen.
Der Verein setzt damit bewusst auf Kontinuität, Vertrauen und eine nachhaltige sportliche Entwicklung. Trotz sportlich schwieriger Phasen in der aktuellen Saison sehen die Verantwortlichen den eingeschlagenen Weg als den richtigen an.
Marc-André (Team-Manager): „Wir wollten von Anfang an mit allen Trainern weiterarbeiten. Auch wenn es sportlich nicht immer läuft wie in den letzten Jahren, ist unser Weg der richtige.“
Auch Cheftrainer Markus Schnepel blickt nach vorne und betont die strategische Ausrichtung für die kommenden Monate.
Coach Markus: „Wir wollen den Umbruch weiter vorantreiben und junge Talente in die Mannschaft integrieren.“
Nach der starken Aufstiegssaison war es klar, dass es in der Landesliga nur um den Klassenerhalt gehen wird. Aktuell hat Sülbeck/Immensen einen Punkt auf dem Zähler, doch die Spiele vor der Winterpause zeigten, dass man in der Liga mehr und mehr angekommen ist.
Weiter geht es für das Schlusslicht dann am 01.03 mit dem harten Heimspiel gegen Germania Bleckenstedt.