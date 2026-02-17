Trainerteam bleibt beim FC Sülbeck/Immensen an Bord Kontinuität im Umbruch von NK · Heute, 10:38 Uhr · 0 Leser

Beim FC Sülbeck/Immensen bleibt das Trainerteam auch über die laufende Saison hinaus an Bord. Markus Schnepel, Marcel Rohra und Tobias Sörries haben ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben und werden weiterhin gemeinsam an der Seitenlinie stehen.

Der Verein setzt damit bewusst auf Kontinuität, Vertrauen und eine nachhaltige sportliche Entwicklung. Trotz sportlich schwieriger Phasen in der aktuellen Saison sehen die Verantwortlichen den eingeschlagenen Weg als den richtigen an. Marc-André (Team-Manager): „Wir wollten von Anfang an mit allen Trainern weiterarbeiten. Auch wenn es sportlich nicht immer läuft wie in den letzten Jahren, ist unser Weg der richtige.“

Auch Cheftrainer Markus Schnepel blickt nach vorne und betont die strategische Ausrichtung für die kommenden Monate. Coach Markus: „Wir wollen den Umbruch weiter vorantreiben und junge Talente in die Mannschaft integrieren.“