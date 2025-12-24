– Foto: FC Domstadt Fritzlar

Trainerteam bleibt beim FC Domstadt Fritzlar Gülsen, Diehl und Schmeer verlängern bis Sommer 2027

Der FC Domstadt Fritzlar hat frühzeitig personelle Klarheit geschaffen. Trainer Muhammed Gülsen, Co-Trainer Marvin Diehl sowie Torwarttrainer und Stammtorhüter Johannes Schmeer haben ihre Verträge verlängert und bleiben dem Tabellenführer der Fußball-Kreisoberliga auch in der Saison 2026/27 erhalten. Die neuen Vereinbarungen laufen bis zum Sommer 2027.

Gülsen und Diehl hatten die Mannschaft zur Saison 2023/2024 übernommen und unmittelbar den Wiederaufstieg in die Kreisoberliga erreicht. Ein Jahr später kam Johannes Schmeer als Torhüter hinzu und komplettierte das Trainerteam. In der vergangenen Spielzeit belegte der FC Domstadt Fritzlar Rang drei in der Kreisoberliga und gewann den Kreispokal. In der laufenden Saison steht das Team nach der Hinrunde ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Sportlicher Leiter Jan Scharke betont die Bedeutung der frühzeitigen Verlängerung. „Uns war es sehr wichtig, frühzeitig mit dem Trainerteam zu verlängern und ihnen die Wertschätzung für die geleistete Arbeit zu verdeutlichen“, sagt Scharke. Die Gespräche seien von gegenseitigem Vertrauen und gemeinsamen Zielen geprägt gewesen.

Trainer Muhammed Gülsen verweist auf seine persönliche Bindung an den Verein. „Ich habe meine Fußballlaufbahn beim damaligen TuS Fritzlar begonnen und bin sehr dankbar, dass ich die erfolgreiche Zeit der Gegenwart mit prägen kann“, erklärt er. Auch Co-Trainer Marvin Diehl hebt die Entwicklung der Mannschaft hervor und spricht von einer gewachsenen Einheit auf und neben dem Platz. Johannes Schmeer erfüllt im Verein mehrere Rollen. Neben seiner Tätigkeit als Torhüter ist er Teil des Trainerteams der Senioren und Trainer im Nachwuchsbereich. Die enge Verbundenheit mit dem Club beschreibt er als Motivation für die Vertragsverlängerung.