Trainerteam bleibt an Bord – Umbruch bei Nöthen-Pesch-Harzheim

Man hat alles dafür getan, um dem Aderlass entgegenzuwirken. Neben einigen guten und erfahrenen Neuzugängen werden auch etliche A-Jugendliche des Jahrgangs 2007 in den Seniorenbereich übernommen, die allesamt hoch motiviert in die kommende Saison gehen werden. „Das ist natürlich nur möglich, weil wir in Nöthen eine ganz hervorragende Jugendarbeit vorweisen können. Auch in der kommenden Saison können wir eine eigenständige A-Jugendmannschaft stellen – was heutzutage eher Seltenheitswert besitzt und daher auch so erwähnenswert ist“, so Bartsch weiter.

„Es ist uns durchaus bewusst, dass durch die zahlreichen Neuen ein neues Gruppengefüge entsteht. Jetzt gilt es, schnell als Team zusammenzuwachsen – dann ist mit diesem Kader sehr viel möglich“, so die abschließenden, zuversichtlichen Worte des Trainers.