Trainerteam bleibt an Bord – TuS Pewsum setzt auf Kontinuität

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Beim TuS Pewsum sind die Weichen für die kommende Saison gestellt – und zwar auf Beständigkeit. Das komplette Trainerteam hat seine Zusage gegeben und wird auch künftig gemeinsam an der Seitenlinie stehen. In Zeiten häufiger Wechsel ein klares Signal: Der eingeschlagene Weg soll konsequent fortgeführt werden.

Im Mittelpunkt steht weiterhin Cheftrainer Jonas Petersen. Der 29-Jährige geht damit in seine vierte Saison beim TuS und hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung angestoßen. Schritt für Schritt formte Petersen aus der Mannschaft ein gefestigtes Team, dem seine klare sportliche Handschrift inzwischen deutlich anzusehen ist. Der aktuelle Erfolg ist eng mit seiner Arbeit verknüpft – sowohl auf als auch neben dem Platz. Insbesondere strukturell hat Petersen Impulse gesetzt und den Verein in professionellere Bahnen gelenkt.

An seiner Seite bleibt auch Torwarttrainer Klaus Bergmann, der ebenfalls in sein viertes Jahr im Trainerteam geht. Von Beginn an ist er eine feste Größe im Gefüge, bringt seine Erfahrung ein und gilt als wichtige Stütze – nicht nur im Trainingsalltag, sondern auch innerhalb der Mannschaft. Seine Rolle geht längst über die reine Torwartarbeit hinaus.