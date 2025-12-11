Trainerteam bleibt an Bord – FC Voran Ohe setzt auf Kontinuität

Starker Aufschwung trotz Umbruch

Der FC Voran Ohe aus der Landesliga Hamburg hat frühzeitig die Weichen für die kommende Saison 2026/27 gestellt und das gesamte Trainerteam um Chefcoach Jan Krey, Co-Trainer Marco Braesen und Torwarttrainer René Peim langfristig gebunden. Nach einem massiven Umbruch im Sommer mit über einem Dutzend neuer Spieler hat das Trio die Mannschaft in nur einem Jahr spürbar stabilisiert. Der hervorragende 3. Platz zur Hinrunde bestätigt den positiven Trend und zeigt, wie erfolgreich sportliche und menschliche Lücken geschlossen wurden.

Wichtige Säulen bleiben erhalten

Neben dem Trainerteam verlängert auch Physio- und Athletiktrainer Tim Kruse, der maßgeblich zur Fitness und Belastungssteuerung des Teams beiträgt. Seine Arbeit im Hintergrund ist ein entscheidender Faktor dafür, dass Ohe in der laufenden Saison körperlich stark und konstant auftritt. Zudem sorgt die Zusage von Betreuer Udo Fey für besondere Freude – seine Verlängerung wurde bei der letzten Mannschaftsbesprechung mit großem Jubel gefeiert, was seinen hohen Stellenwert innerhalb der Mannschaft unterstreicht.

Grundstein für die Zukunft gelegt

Mit den nun fixierten Personalentscheidungen schafft der FC Voran Ohe eine absolute Wunschkonstellation für die kommenden Aufgaben. Der Verein setzt bewusst auf Stabilität, vertrauensvolle Zusammenarbeit und nachhaltige Entwicklung. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass der eingeschlagene Weg – geprägt von Teamgeist, harter Arbeit und stetigem Fortschritt – auch in der nächsten Saison fortgesetzt wird.