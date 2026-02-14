Trainerteam beim TV Dinklage bleibt zusammen und bekommt Verstärkung Nach Langemeyer folgt das Trainerrteam von NK · Heute, 00:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mario Gerken

Beim TV Dinklage sind die personellen Weichen für die Saison 2026/27 im Trainer- und Funktionsteam gestellt. Nachdem die Verlängerung von Cheftrainer Tobias Langemeyer bereits zuvor bekanntgegeben wurde, haben nun auch Co-Trainer Patrick „Paddy“ Kalvelage, Torwarttrainer Hendrik Rönker sowie Physiotherapeut David Riesenbeck ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt..

Riesenbeck bleibt dem Team weiterhin als wichtiger Ansprechpartner in allen körperlichen Fragen erhalten und begleitet die Mannschaft mit Behandlungen sowie individuellen Athletik- und Lauftrainings. Zudem wächst das Trainerteam weiter: Mit Felix Vogler stößt ein weiterer Co-Trainer hinzu. Vogler hat viele Spieler bereits seit frühester Kindheit als Jugendtrainer betreut und verstärkt ab sofort das Team an der Seitenlinie.

Patrick Kalvelage sagt zu seiner Verlängerung:

„Ich bin glücklich, auch weiterhin Teil eines so jungen Teams zu sein. Es freut mich, den Jungs bei ihrer Entwicklung zuzusehen und einen gewissen Anteil daran zu haben. Als Dinklager ist es für mich was ganz Besonderes, Teil der Ersten Herren zu sein.“ Auch David Riesenbeck blickt motiviert auf die kommende Saison:

„Ich freue mich sehr, auch in der nächsten Saison Teil der 1. Herren des TV Dinklage zu sein – ich bin stolz auf das Vertrauen und voller Motivation. Gemeinsam wollen wir als Team den nächsten Schritt machen und ich will meinen Beitrag leisten, damit jeder sein individuelles Potenzial bestmöglich entfalten kann.“