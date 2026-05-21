Trainerteam beim Post SV Oberhausen erweitert Großartige Neuigkeiten beim Post SV Oberhausen: Das Trainerteam rund um die Seniorenmannschaft wird für die kommende Saison nicht nur bestätigt, sondern auch verstärkt. von Michael Lettau · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Das Trainerteam für die kommende Saison steht – Foto: Post SV Oberhausen

Abidin Aslan bleibt ein weiteres Jahr als Trainer an der Herderstraße, ebenso wie Kevin „Manni“ Böhmfeld, der dem Verein weiterhin treu bleibt. Ergänzt wird das Duo künftig durch Marcel Meißner, der mit seiner langjährigen Erfahrung in der Jugendarbeit eine wertvolle Bereicherung darstellt.

Meißner sieht Potenzial im Verein Marcel Meißner setzt damit einen bedeutsamen Schritt in seiner Trainerkarriere: Nach vielen Jahren Engagement im Jugendbereich übernimmt er nun die Verantwortung als Seniorentrainer. „Es war über Jahre mein Ziel, irgendwann zu den Senioren zu stoßen und dort als Trainer tätig zu werden“, sagt der Trainer. „Beim Post SV fühlen wir uns sehr wohl. Alles ist hier sehr familiär. Meine Frau hat meiner Entscheidung zugestimmt, und ich freue mich auf diese neue Herausforderung.“



Auch der Fußballobmann Michael Lettau zeigt sich begeistert von der neuen Konstellation: „Mit Abidin und Manni hat Marcel eine ideale Mischung aus erfahrenem Know-how und jungem Ehrgeiz an seiner Seite. Besser kann man kaum aufgestellt sein.“





Marcel Meißner sieht großes Potenzial im Verein und betont die Bedeutung der Nachwuchsarbeit: „In diesem Jahr stellen wir wieder eine A-Jugend. Das ist wichtig, damit wir junge Talente fördern und langfristig in die Seniorenmannschaft integrieren können.“ Da die Integration der A-Jugendspieler noch etwas Zeit benötigt, planen die Trainer zudem, den Kader in der Breite weiter auszubauen. „Wir haben schon mehrere Zusagen für die neue Saison“, berichtet Abidin Aslan. Manni Böhmfeld ergänzt: „Wir werden uns in der Breite weiter aufstellen, um auch zukünftig konkurrenzfähig zu bleiben.“



Erste Neuzugänge sind bereits fix, die Vorstellung erfolgt in Kürze. Mit diesem starken Trainertrio hat der Post SV Oberhausen an der Herderstraße im Schönefeld noch viel vor – wir dürfen gespannt sein!