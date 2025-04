Trainerteam beim FV Biberach macht weiter – Umbruch im Kader Florian Peruzzi und Andreas Wonschick bilden weiterhin das Trainerteam beim FV

Der FV Biberach bleibt in der Landesliga Staffel 4 auf Erfolgskurs – und setzt nun auch in der sportlichen Führung ein klares Zeichen der Kontinuität. Die Vereinsverantwortlichen haben die weitere Zusammenarbeit mit Cheftrainer Florian Peruzzi und Spieler-Co-Trainer Andreas Wonschick bekannt gegeben. Damit soll der eingeschlagene Weg, der den Klub in der Abstiegsrunde auf den zweiten Tabellenplatz geführt hat, mit Stabilität und Weitsicht weiterverfolgt werden.

„Das Trainerteam leistet hervorragende Arbeit – fachlich stark, menschlich überzeugend und mit voller Identifikation für unseren Verein. Genau diese Mischung macht sie für uns zur idealen Besetzung“, so die sportlichen Leiter weiter. Mit der Kontinuität an der Seitenlinie soll die Basis für eine nachhaltige Entwicklung geschaffen werden. „Unser Ziel ist es, langfristig erfolgreich zu arbeiten – Schritt für Schritt, mit der nötigen Ruhe und Weitsicht.“

Die sportliche Bilanz seit der Winterpause unterstreicht die Richtigkeit dieser Entscheidung. Unter Florian Peruzzi blieb der FV Biberach in acht Spielen ungeschlagen, holte sechs Siege und zwei Unentschieden. Maßgeblich für diese Serie ist aus Sicht des Trainers nicht nur die Trainingsarbeit, sondern auch das Zusammenspiel im Trainerteam: „Mein Co-Trainer Andreas Wonschick hat ebenfalls verlängert, unsere Zusammenarbeit ist top und wir ergänzen uns sehr gut“, so Peruzzi. Besonders hob er den Doppelstatus seines Kollegen hervor: „Noch dazu spielt er selber und das hilft uns auf dem Platz sehr weiter mit seiner Erfahrung.“

Auch die Spielerdecke zeigt sich in diesen Wochen gefestigt und engagiert. „Die Mannschaft zieht seit der Wintervorbereitung super mit, setzt alle Forderungen um und so entsteht die super Serie“, erklärt Peruzzi. Mit dem jüngsten 3:2 gegen Türkgücü Ulm blieb der FV Biberach im neunten Spiel in Folge ungeschlagen und teilt sich nun punktgleich mit dem FV Olympia Laupheim den ersten Tabellenplatz in der Abstiegsrunde der Landesliga Staffel 4.

Umbruch mit Perspektive

Während die sportliche Lage stabil erscheint, laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die kommende Spielzeit. Peruzzi kündigt strukturelle Veränderungen an: „Im Hintergrund arbeiten wir fleißig am neuen Kader, es wird einen Umbruch geben, der aber gleichzeitig als Neustart und Aufschwung für die Mannschaft gesehen werden kann.“ Die Weichen sind damit nicht nur auf Absicherung der aktuellen Saison, sondern auch auf mittelfristige Entwicklung gestellt.



Folgendes sagten die sportlichen Leiter dazu: "Wir konnten die Trainer mit unserem Konzept überzeugen, ihren Vertrag zu verlängern – das ist das erste positive Signal für unseren Neuanfang. Aktuell stehen wir im engem Austausch mit unseren Spielern sowie mit potenziellen Neuzugängen, die wir gezielt für die kommende Saison planen. Durch unser großes Netzwerk haben wir bereits Kontakt zu einigen vielversprechenden Talenten aufgenommen. Alles ist bereit für einen neuen Weg, den wir nun gemeinsam gehen wollen."

„Ich bin motiviert, gemeinsam mit meinem Team und meinem Co-Trainer weiterhin an unseren Zielen zu arbeiten und die positive Entwicklung fortzusetzen“, so Peruzzi. Die nächsten Schritte in dieser Entwicklung folgen in Form zweier richtungsweisender Spiele: Am Sonntag gastiert der FV Biberach beim Tabellensechsten FV Ravensburg II. Am Mittwoch 30. April steht um 19 Uhr das Derby gegen den SV Mietingen an – ein Flutlichtspiel im heimischen Stadion, das sportlich wie emotional von hoher Bedeutung sein dürfte.