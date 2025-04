Trainerteam bei der Lauenburger SV wächst: Ben von Appen kommt

Lauenburg – Die Lauenburger SV, derzeit Tabellenachter in der Kreisliga 3, stellt sich für die kommende Saison breiter auf: Ben von Appen wird ab dem Sommer das Trainerteam verstärken und gemeinsam mit Phillip Lenz ein neues Trainerduo bilden. Der erfahrene Coach kehrt damit zu einem Verein zurück, den er bereits aus seiner Zeit als A-Jugend-Trainer bestens kennt.

Von Appen war zuletzt für den SV Lütau und den SSV Güster tätig und bringt vielfältige Erfahrung mit an die Elbe. Aktuell steht er kurz vor dem Abschluss seiner B-Lizenz. „Ich freue mich auf ein junges, entwicklungsfähiges Team, das sich in der Kreisliga 3 etabliert hat. Mit dem neuen Kamerasystem werden wir noch gezielter an individuellen Verbesserungen arbeiten können. Ich brenne auf die neue Aufgabe beim LSV“, erklärt der 34-Jährige.

Phillip Lenz, der in der laufenden Saison bereits zum bestehenden Trainerteam gehörte – gemeinsam mit Timo Lenz und Kadir Gündüz – wird auch künftig Teil des sportlichen Führungsstabs bleiben. Timo Lenz übernimmt ab Sommer offiziell die Rolle des Ligaobmanns, wird dem Team jedoch weiterhin auch auf dem Platz als zentrale Figur zur Verfügung stehen.