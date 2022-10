Trainertausch in Schlanstedt: Ein alter Bekannter übernimmt Olympia Landesklasse 3 +++ Stephan Hlady folgt an der Seitenlinie auf Tony Erdmann

Gerne hätte die Mannschaft des SV Olympia Schlanstedt ihren scheidenden Coach einen erfolgreicheren Abschied beschert. In der vergangenen Woche hatte Tony Erdmann dem Landesklassisten mitgeteilt, seinen Posten niederzulegen. "Leider ist es in der letzten Zeit immer schwieriger für ihn geworden, seinen zeitintensiven Job, sein Privatleben und die Trainertätigkeit unter einen Hut zu bekommen", schrieb der Verein.

Und zumindest bis zur Pause sah es am Sonnabend noch danach aus, als würde der SV Olympia zum Trainer-Abschied seinen ersten Saisonsieg einfahren. Nach 2:0-Pausenführung unterlagen die Schlanstedter dem SV Stahl Thale allerdings noch mit 2:4, so dass der scheidende Coach den Staffelstab als Tabellenletzter der Landesklasse 3 übergab.

Aufgenommen wurde dieser von einem alten Bekannten: Stephan Hlady, der schon in der Spielzeit 2015/16 an der Seitenlinie stand und in der Vorsaison noch neunmal in der Landesklasse zum Einsatz kam, leitet seit dieser Woche die Geschicke. Der 41-Jährige sei "bestens fußballerisch vernetzt" sowie "verwurzelt in Schlanstedt" und sei deshalb die Wunschlösung gewesen. Tony Erdmann, der seit Sommer 2020 für die Landesklasse-Elf verantwortlich war, wird den Verein derweil in beratender Tätigkeit im erweiterten Vorstand weiterhin unterstützen. Zu den FuPa-Profilen:

