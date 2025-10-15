Trainertausch in Chamerau: Galli folgt auf Wanninger

Die Trennung von Hans-Jürgen Wanninger sei im beiderseitigen Einvernehmen erfolgt, bekräftigt Abteilungsleiter Stefan Dendorfer gegenüber FuPa. „Wir sind froh, dass er vor zwei Jahren in einer schwierigen Phase übernommen hat. Er hat die Mannschaft zusammengeführt und im Vorjahr die vielen Neuzugänge eingebaut. Verletzungen und Urlauber machten es in dieser Saison etwas schwierig. Ihm stand fast nie die gleiche Mannschaft wie in der Vorwoche zur Verfügung. Letztlich ist er selbst auf uns zugekommen mit der Bitte um den Rücktritt.“ Der Chammünsterer wird dem Verein aber erhalten bleiben. „In der gemeinsamen Zeit sind Freundschaften entstanden. Er wird bis Winter eine Auszeit nehmen, um dann anderweitig in der Abteilung tätig zu werden.“



Froh ist Dendorfer darüber, dass so schnell ein Nachfolger gefunden werden konnte. Wolfgang Galli sagte den Verantwortlichen bereits am Tag nach dem Erstgespräch zu. „Das war alles ziemlich kurzfristig.“ Der erfahrene 55-Jährige kennt durch seine früheren Engagements bei der SG Chambtal und beim TB 03 Roding die Kreisliga Ost. Bis zum Ende der abgelaufenen Saison coachte der ehemalige Jugendtrainer des ASV Cham den SV Wilting in der Kreisklasse Ost.



„Wolfgang bringt reichlich Erfahrung mit. Zudem hat in der Kreisliga schon mehrere Mannschaften trainiert und kennt somit die Spielklasse“, skizziert der Spartenleiter. Ursprünglich wollte Galli bis zum Sommer pausieren, doch nun kam es anders. „Er will gern mit jungen Spielern zusammenarbeiten, findet unsere Mannschaft interessant.“ Erst zur Winterpause einen neuen Übungsleiter zu installieren, kam für die Verantwortlichen indes nicht infrage. „Da wäre es vielleicht schon zu spät gewesen, es hätten ja noch sieben Spiele bis zur Pause angestanden“, erklärt Dendorfer.



Unter dem neuen Trainer kehrte man prompt in die Erfolgsspur zurück. Am vergangenen Doppelspieltag erzielte die SG Chamerau/Chammünster wichtige Heimsiege gegen Eschlkam und die SG Schloßberg. Beide Male bog die Mannschaft einen 0:2-Rückstand noch in ein 3:2 um. Damit konnte ein Schritt in Richtung gesichertes Tabellenmittelfeld getan werden.



Dennoch: Mit dem Verlauf der zu Ende gegangenen Hinrunde ist man bei der SG nur bedingt zufrieden. Nach zwei Siegen zum Saisonstart wurde in der Folge zu inkonstant gepunktet. „Wir hätten uns ein bisschen mehr erwartet. Viele Spiele wurden knapp verloren. Dies war auch bedingt durch Verletzungen etc. – wobei das jede Mannschaft hat“, so Stefan Dendorfer. „Jetzt stehen wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten an.“ Aus den restlichen fünf Partien des Jahres wolle man „neun bis zehn Punkte“ einsammeln.