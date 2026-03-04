Trainertausch bei Landesklasse-Schlusslicht: "Einfach wird's nicht"

Enrico Ahrendt, der mit Viktoria im Sommer 2024 die Kreismeisterschaft in der östlichen Altmark und damit die Landesklasse-Rückkehrer gefeiert hatte, hat seinen Posten im Winter zur Verfügung gestellt. Mit Tobias Jüngling und Julien Hesse steht nun ein Duo, das eine lange Vergangenheit im Verein hat, gemeinsam in der Verantwortung. Zu den FuPa-Profilen:

"Im Winter kam der Vorstand zu mir und hat mitgeteilt, dass der Trainer aus persönlichen Gründen aufgehört hat und ich wurde gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte", erzählt Tobias Jüngling. "Da es ja eh schwierig ist, Trainer zu finden und im Winter umso mehr, habe ich dann gesagt, dass ich es erstmal bis zum Sommer mit Julien Hesse zusammen mache, damit es weitergeht und man dann mit mehr Zeit gucken kann", so der 37-Jährige weiter.

Nur drei Punkte Rückstand bis zum rettenden Ufer

Der sportlich schwierigen Lage ist sich das Trainer-Duo bewusst. "Einfach wird's nicht, aber wir hoffen, dass wir mit abwechslungsreichem Training und guter Stimmung alle Köpfe nach oben kriegen", erklärt Jüngling. Die Aufgabe sei als Tabellenschlusslicht nicht leicht, "aber es sind ja auch nicht viele Punkte zum rettenden Ufer", ergänzt der Coach. Der Rossauer SV, der auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht, hat nur drei Zähler mehr auf dem Konto.

Umso bedeutender wird für Viktoria Uenglingen der Start ins neue Jahr - zumal Auftaktgegner Möringer SV ebenfalls nur vier Punkte entfernt ist. "Die ersten Spiele werden gleich extrem wichtig sein", betont Jüngling und beschwört den Teamgeist für den Abstiegskampf: "Wenn wir als Mannschaft zusammenhalten und alle an einem Strang ziehen, was das wichtigste ist, hoffe ich auf ein gutes und erfolgreiches Ende der Saison."