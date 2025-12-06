Trainersuche beim SV Millingen auf der Zielgeraden

Derweil soll in der kommenden Woche nach dem Heimspiel gegen Viktoria Alpen an diesem Sonntag der neue Trainer für die erste Mannschaft feststehen, wie Jahn auf Nachfrage der Redaktion am Freitag sagte. „Wir haben viele proaktive Bewerbungen erhalten und fünf Gespräche mit möglichen Kandidaten geführt. Anfang nächster Woche werden wir uns als Vorstand zusammensetzen und eine Entscheidung treffen“, so Jahn, der auch weiter als Sportlicher Leiter tätig ist. Der Nachfolger von Oliver Kraft soll den SVM zum Klassenerhalt führen. Das Team liegt mit fünf Punkten aus 15 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz.

Zur Sprache kam auf der Versammlung auch das neue Klubheim. Ulrich Glanz, der Vorsitzende des Hauptvereins, ist zuversichtlich, dass es spätestens Ende 2026 eingeweiht werden kann. Überdies wurde der Wunsch geäußert, den Nebenplatz mit Kunstrasen auszustatten, damit auch bei schlechten Witterungsverhältnissen in Millingen uneingeschränkt trainiert werden kann. Derzeit werden immer wieder Trainingseinheiten auf Kosten des Vereins nach Kamp verlegt. Jahn dazu: „Wir haben den Wunsch bei der Stadt hinterlegt. Es gibt aber noch keinen offiziellen Antrag.“