Trainersuche bei SG Langstadt: "Wird kein Schnellschuss geben"

Langstadt/Babenhausen. Durch die Pokalpartie des FCA musste das für Mittwoch angesetzte Derby bei RW Darmstadt auf den 17. September verlegt werden. So ist am Wochenspieltag der Verbandsliga am Mittwoch aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg nur die SG Langstadt/Babenhausen am Ball.

Der Aufsteiger hofft dabei, an den ersten Punktgewinn (2:2 gegen Pars Neu-Isenburg) anknüpfen zu können, um bei der DJK Bad Homburg (20 Uhr) nicht leer auszugehen. Nach dem Rücktritt von Trainer Peter Hernandez-Allmann wird erneut der Sportliche Leiter Wolfgang Kern das Team betreuen. „Wir sind zwar auf der Suche, es wird aber keinen Schnellschuss geben“, hatte SG-Sportdirektor Toni Coppolecchia am Sonntag zur offenen Trainerfrage erklärt.