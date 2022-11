Trainersuche bei der TSG Backnang dauert an Zlatko Blaskic kommt offenkundig nicht infrage.

Die Trainersuche des Fußball-Oberligisten TSG Backnang dauert an.

Mittlerweile spricht alles dafür, dass Oguzhan Biyik und Isaak Avramidis

bis zur Winterpause weitermachen.

Zum einen, weil die Roten unter dem Interimsduo zehn von fünfzehnmöglichen Punkten holten. Zum anderen, weil es nur noch die Spiele gegenReutlingen und in Großaspach sind. Überlegen sie es sich nicht doch nochanders, ist danach aber Schluss und der Sportliche Leiter Marc Erdmannmuss einen dauerhaften Nachfolger für den Mitte Oktober geschasstenDavid Pfeiffer präsentieren.Einer, den sich viele TSG-Fans wohl gut hätten vorstellen können, kommtoffenkundig nicht infrage: Zlatko Blaskic, der in Backnang wohnt und inden Etzwiesen schon die A-Jugend und die Zweite trainiert hat, hatseinen bislang am Saisonende auslaufenden Vertrag beim 1. FC NormanniaGmünd bis 2025 verlängert. Seit Anfang 2020 ist der 40-Jährige dortbereits tätig; in dieser Runde zählt die Normannia als aktuellerTabellenzweiter zu den Titel- und den Aufstiegsaspiranten in derVerbandsliga.

