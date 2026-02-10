Trainersuche beendet: Geretsried findet Dittmann-Nachfolger Fußball Bayernliga von Rudi Stallein · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Martin Grelics, Fußballtrainer, wechselt im Sommer 2026 vom SV Münsing zurück zum TuS Geretsried. Foto: Rudi Stallein – Foto: Rudi Stallein

Der frühere Trainer des TuS übernimmt im Sommer erneut die Mannschaft. Er hatte den Verein 2022 verlassen und trainiert derzeit den Kreisligisten SV Münsing.

Der TuS Geretsried ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Coach Daniel Dittmann schnell fündig geworden – und bei einem alten Bekannten gelandet: Martin Grelics kehrt ab dem kommenden Sommer als Cheftrainer der Geretsrieder Fußballer zurück ins Isarau-Stadion. „Wir waren auch im Gespräch mit anderen Kandidaten. Aber es geht ja auch darum, jemanden zu finden, der das Umfeld kennt und dazu auch die Expertise hat“, widerspricht Ibro Filan Mutmaßungen, der Verein habe sich womöglich nicht getraut, einen fremden Coach zu engagieren. „Und dann stellt sich auch die Frage: Bekomme ich einen guten Trainer oder einen weniger guten“, schiebt der Fußball-Abteilungsleiter des TuS Geretsried schmunzelnd nach. Er ist jedenfalls sicher, mit Grelics einen richtig guten Mann für die wichtigste Position verpflichtet zu haben: „In Kommunikation und Mannschaftsführung ist Martin sehr, sehr gut.“ Ich habe große Lust, wieder mit den Jungs zu arbeiten.“ Trainer Martin Grelics, der im Sommer zum TuS zurückkehrt

Für ihn sei das eine „persönliche Herausforderung“, erklärt Grelics. Der aktuelle Coach des SV Münsing betont, dass die Entscheidung, an seine alte Wirkungsstätte zurückzukehren, „kein Schnellschuss“ gewesen sei. Er habe schon einige Zeit darüber nachgedacht, nachdem der Verein sein Interesse bekundet habe. „Ich habe überlegt, in was komme ich da rein? Es hat sich ja einiges verändert“, stellt der 39-Jährige fest. Wobei er zu den Veränderungen bekanntlich auch Anschubhilfe geleistet hat. Zur Erinnerung: Drei Monate, nachdem er Ende Juli 2022 überraschend nur wenige Spieltage nach Saisonbeginn als Trainer zurückgetreten war, kehrte er in neuer Funktion als Sportlicher Leiter zum TuS Geretsried zurück. Im Januar 2024 wechselte der Sportlehrer und Inhaber der Uefa A-Lizenz dann ins Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg Unterhaching. Seit Beginn der laufenden Saison trainiert er den Kreisligisten SV Münsing.