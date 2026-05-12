Trainersuche

Wir, die erste (und einzige) Herrenmannschaft des SV Traktor Tucheim, sind auf der Suche nach einem ambitionierten Trainer, der sich der Herausforderung stellen will, beim (objektiv betrachtet besten Verein im Jerichower Land) das Ruder zu übernehmen. Jemand der mit Engagement, Humor und taktischen Know How die Zügel in die Hand nehmen möchte.

Ein paar Fakten, die für sich sprechen:

✅ Wir sind stolzer Kreisoberliga-Dino und seit Jahren unverrückbarer Zweiter der ewigen Tabelle im Jerichower Land

✅ Eine junge, hungrige Truppe voller Potenzial

✅ Und das Beste: Für Kreisoberliga-Verhältnisse können wir mit echter Top-Infrastruktur aufwarten, bei denen andere nur neidisch den Kopf schütteln.