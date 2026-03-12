Trainerstab bei JoBi für die Saison 2026/2027 fix

von Links: Abteilungsleiter Andreas Schneider, Zweiter Vorstand Thomas Faßbender, Trainer Werner Wimmer, Trainer Andreas Gassenhuber, Trainer Thomas Ostermeier und der Vorstand Helmut Moser. – Foto: Thomas Grötzinger

Das Trainerteam der SG Johannesbrunn/Binabiburg für die Saison 202672027 steht. Die SG geht mit unverändertem Team in die nächste Saison, so wird Thomas Ostermeier weiterhin die erste Mannschaft betreuen. Werner Wimmer und Andreas Gassenhuber betreuen weiterhin die Zweite und Dritte Mannschaft. Die Vorstandschaft und die Abteilungsleitung der SG freuen sich, dass alle drei Trainer weitermachen wollen und können so die Planung für die nächste Saison abschließen. Für diese Saison wurde als Ziel ausgegeben, mit der ersten Mannschaft nochmal alles zu geben, um vor allen anderen Mannschaften aus dem Landkreis Landshut und Gangkofen zu landen, mit der Zweiten will man nichts mit dem Abstieg zu tun haben und mit der Dritten soll auf alle Fälle die Vizemeisterschaft geholt werden.