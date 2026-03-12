Trainerschock und Abstiegskampf: OFC vor Mammutaufgabe

Das 1:1 beim FC 08 Homburg am 23. Spieltag, immerhin ein Gegner aus der oberen Tabellenhälfte, bei dem Boubacar Barry in der 82. Minute noch den späten Ausgleich erzielte, reichte der Vereinsführung nicht aus. Der Verein bedankte sich gleichwohl ausdrücklich bei Glibo „für seinen Einsatz und seine geleistete Arbeit für Kickers Offenbach". Doch die Zeit des Festhaltens und der Hoffnung ist vorbei. Es zählt nur noch das sportliche Überleben und das bedeut, Siege im Saisonendspurt zu sammeln.

Es war eine Entscheidung, die wie ein Blitz einschlug: Am 9. März trennten sich die Kickers Offenbach mit sofortiger Wirkung von Trainer Kristjan Glibo. Ausschlaggebend war laut offizieller Vereinsmitteilung „insbesondere die sportliche Entwicklung der vergangenen Woche sowie die aktuell schwierige Tabellensituation".

Das Interims-Quartett übernimmt das Ruder

Eine externe Lösung wurde zunächst nicht präsentiert. Stattdessen übernehmen die Co-Trainer Fabio Audia und Eric Schaaf gemeinsam mit Torwarttrainer Rene Keffel und Athletiktrainer Bastian Kliem die Verantwortung für die Mannschaft. Dieses Quartett muss in kürzester Zeit Vertrauen und Stabilität in eine verunsicherte Truppe bringen – und das ausgerechnet gegen den gefährlichsten Angriff der Liga. Für tiefgreifende Aufbauarbeit und umgreifende taktische Neustarts bleibt schlicht keine Zeit: Das Heimspiel steht an.

Abstiegskampf auf Messers Schneide

Mit 29 Punkten aus 23 Spielen (7 Siege, 8 Unentschieden, 8 Niederlagen) und einem Torverhältnis von 37:41 stecken die Kickers nach dem Absturz auf Rang 14 im Abstiegsstrudel.

Gleichzeitig sind die sicheren Plätze greifbar nah: Sogar der Zehnte der Tabelle, die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, hat mit 32 Punkten noch längst nicht den Klassenerhalt sicher . Drei Zähler Rückstand trennen beide Teams, die mit einem Sieg am Samstag aufgeholt werden könnten. Immerhin: Im eigenen Stadion ist der OFC zuletzt stabil geblieben und hat die vergangenen vier Heimspiele allesamt nicht verloren – eine Serie, die es gegen Großaspach unbedingt zu verteidigen gilt, um anschließend einen der Konkurrenten rund um Freiburg II, Trier, Hessen Kassel oder Barockstadt Fulda im Fernduell überholen zu können.

Der Gegner: Torgefährlich, formstark, titelgierig

Großaspach kommt nicht als Aufbaugegner, sondern als Jäger. Der Tabellenzweite aus Baden-Württemberg steht einzig hinter Spitzenreiter SGV Freiberg und will unbedingt noch Meister werden, um den Aufstieg zu sichern. Mit 46 Punkten und der mit Abstand besten Offensive der Liga – 63 erzielte Tore in 23 Spielen – ist die Mannschaft von Trainer Pascal Reinhardt eine Macht.

Zum Vergleich: Offenbach hat in derselben Anzahl von Spielen gerade einmal 37 Treffer erzielt und 41 kassiert. In der Rückrunde hat Großaspach erst eine Niederlage kassiert und ist zudem die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga mit sechs Siegen in elf Auswärtsspielen. Besonders gefährlich: Fabian Eisele, der mit 16 Toren beste Torschütze der Regionalliga Südwest, sowie sein Sturmpartner Michael Kleinschrodt, der ebenfalls zehn Tore und fünf Vorlagen auf dem Konto hat. Auf dieses Duo muss die Offenbacher Defensive unbedingt eine Antwort finden.

Erinnerungen ans Hinspiel – Drama pur

Das Hinspiel zwischen beiden Teams hat gezeigt, was diese Begegnung emotional zu bieten hat. In Großaspach trennten sich die Mannschaften mit einem wilden 3:3. Valdrin Mustafa brachte die Kickers früh in Führung (8.), Kilian Skolik erhöhte nach der Pause auf 0:2 (66.) – doch Großaspach kämpfte sich zurück: Marius Kunde (79.), Mike Huras (85.) und Leon Maier (88.) drehten die Partie scheinbar endgültig. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit traf Ron Berlinski zum 3:3-Ausgleich und rettete den Kickers einen Punkt. Dieses Spiel steht sinnbildlich für die Widerstandsfähigkeit, die der OFC am Samstag erneut braucht um die Trendwende zu erreichen.