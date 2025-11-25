Trainerrücktritt in der Landesliga: "Möchte mich bei allen bedanken"

Seit Februar 2022 stand Marko Fiedler beim FSV Grün-Weiß Ilsenburg an der Seitenlinie. Unter ihm gelang 2023 der historische Aufstieg in der Verbandsliga, er blieb auch nach dem im Jahr darauf folgenden Abstieg treu. Nun allerdings trennen sich in llsenburg die Wege.

Wie die Grün-Weißen am Dienstag bekanntgaben, tritt Fiedler mit sofortiger Wirkung von seinem Posten zurück. Hintergrund dieses Schrittes sei die "private und berufliche Situation", die der 53-Jährige kürzlich in einem "langen, intensiven, ehrlichen, aber auch klärenden Gespräch" den Verantwortlichen kundgetan hatte. "Für uns als Vorstand kam die Bitte zu dem Gespräch ein wenig überraschend, dennoch haben wir Verständnis und können die Gesamtsituation um unsere Erste Mannschaft und um Marko verstehen", schrieb der Club. Zum FuPa-Profil:

"Wir hätten gern bis zum Winter in der Konstellation weiter gearbeitet, um uns Gedanken machen zu können, wie wir das Trainerteam für unsere Erste Mannschaft aufstellen", schrieben die Ilsenburger. Nun allerdings wurde eine Interimslösung gefunden: "Die Spiele bis zur Winterpause wird Jörg Treziak an der Seitenlinie stehen und die Mannschaft leiten." Bisher coacht Treziak die Reserve in der Landesklasse.

Bei der Suche nach einem Fiedler-Nachfolger wolle man sich bewusst Zeit lassen, um "keine überstürzten Handlungen" zu treffen und sich "in Ruhe" Gedanken machen, "wie die weitere Ausrichtung unserer Ersten Mannschaft erfolgen soll", schrieb der Club. Man danke Fiedler "für seine Arbeit als Trainer, aber auch rund um die Mannschaft und den Verein", hieß es weiter.

"Ich fühle mich in Ilsenburg weiterhin sehr wohl", sagte Fiedler zu seinem Rücktritt. Nach fast 47 Jahren im Fußballgeschäft sei jene Entscheidung nicht leicht gefallen. Doch aufgrund beruflicher Verpflichtungen sei es "an der Zeit gewesen, die Reißleine zu ziehen", erklärte der 53-Jährige: "Auch um noch mehr Zeit für meine Tochter zu haben." Dem Ilsenburger Fußball werde der Ex-Coach dennoch perspektivisch in einer neuen Rolle erhalten bleiben: "Das Schöne ist, dass die Zusammenarbeit auf einer anderen Art und Weise weiterhin stattfindet. Im Verein gibt es genug zu tun."

Fiedler dankt "für die stets sehr gute Zusammenarbeit"

Gleichzeitig nutzte Fiedler die Gelegenheit, um "dem Verein, den Fans und den Mannschaften sehr viel Dank" auszusprechen. "Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich in der Zeit unterstützt haben", betonte der Ex-Coach. "In erster Linie bei Christian Eggert und Jörg Treziak, bei den Trainerteams von erster und zweiter Mannschaft, beim Orgateam und natürlich bei allen Spielern für die stets sehr gute Zusammenarbeit", so Fiedler.

