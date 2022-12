Trainerrücktritt in der Landesliga Verein muss sich einen neuen Coach suchen.

Der 42-jährige Bilger hat die sportlichen Ziele, die der Verein gesteckt hat, erreicht. Die Bezirksliga-Meisterschaft wurde mit einem 15 Punkte Rückstand noch gewonnen und damit der Aufstieg in die Landesliga geschafft. Als Aufsteiger wurde die Mannschaft an das obere Drittel in der Landesliga geführt. Damit schließt sich für Ihn der Kapitel JC Donzdorf nach einem erfolgreichen Jahr. Dem ganzen Verein und der Mannschaft wünscht er maximalen Erfolg und blickt gerne auf die gemeinsame Zeit zurück, in der er ein Teil des Ganzen sein durfte.

Bilger tritt aus persönlichen Gründen zurück, auf die er nicht weiter eingehen möchte. Deshalb bitten wir auch als Verein dies zu respektieren.