Trainerrücktritt in der Landesklasse: Das ist der Grund

Das gestrige Spiel gegen den SV Blau-Weiss Markendorf war an Dramatik kaum zu überbieten. Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, die das gesamte Spektrum des Fußballsports widerspiegelte. Der FSV Admira 2016 geriet zunächst unter Druck, als Ole Achtenberg in der 32. Minute das 0:1 für die Gäste markierte. Nach dem Seitenwechsel schien die Vorentscheidung gefallen zu sein, als Joshua Tröger in der 53. Minute auf 0:2 erhöhte. Doch was dann folgte, war ein Aufbäumen, das den Charakter dieser Mannschaft unterstrich.

Innerhalb von nur drei Minuten kämpfte sich der FSV Admira 2016 zurück in die Begegnung. Andre Hönow wurde zum Hoffnungsträger, als er in der 78. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte und nur kurz darauf, in der 81. Minute, den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 folgen ließ. Das Stadion bebte, die Wende schien greifbar. Doch der Fußball kann grausam sein. In der zweiten Minute der Nachspielzeit, als sich alle bereits auf ein Unentschieden eingestellt hatten, traf Derenik Mayilyan zum 2:3-Endstand für den SV Blau-Weiss Markendorf.

Der Rücktritt am Tag nach der Niederlage

Die Enttäuschung über diesen Last-Minute-Verlust wog schwer und führte zu einer weitreichenden Entscheidung. Heiko Schneider erklärt gegenüber FuPa seinen Rückzug. Er gab an, dass er heute als Trainer von Admira 2016 zurückgetreten ist.

Ein Zeichen für den Klassenerhalt

Heiko Schneider sieht in seinem Rücktritt die notwendige Chance für einen Neuanfang. Er sagt zu FuPa: "Die Mannschaft hat echt viel Potenzial. Aber ich kann dieses Potenzial leider nicht rausholen. Admira braucht einen anderen Trainer-Typen. Ich habe mich zu diesem Zeitpunkt entschieden, weil ich möchte, dass die Mannschaft die Klasse hält. Und ich denke, dass jetzt eine Veränderung notwendig ist. Ich wünsche auch Admira sportlich alles Gute. Das sind alles super Jungs."

Die prekäre Lage in der Landesklasse Ost

Der Blick auf die Tabelle der Landesklasse Ost verdeutlicht den Ernst der Lage. Nach 16 Spieltagen belegt der FSV Admira 2016 mit lediglich 9 Punkten den 13. Tabellenplatz. Die Bilanz von drei Siegen und 13 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 17:45 zeigt die Schwere der Aufgabe, die auf einen Nachfolger wartet. Nur durch die geringe Punktzahl der nachfolgenden Teams steht der Verein noch über dem direkten Tabellenende.

Ungewissheit und die kommende Aufgabe

Wer die Nachfolge von Heiko Schneider antreten wird, ist derzeit noch offen. Viel Zeit zur Neuorientierung bleibt dem Verein jedoch nicht. Das nächste Spiel steht bereits am Samstag, 07.03.2026, um 15 Uhr an. Dann kommt es zum wegweisenden Kellerduell, wenn der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt den FSV Admira 2016 empfängt. In dieser Partie geht es um mehr als nur drei Punkte; es geht um das Signal, dass der Kampf um den Klassenerhalt eine neue Dynamik entfacht.