Trainerrücktritt in der Bezirksliga

Beim Bezirksligisten TSF Dornhan gibt es einen Trainerrücktritt. Diese Infos kommt vom Verein dazu:

"Stellungnahme der Vorstandschaft an alle Vereinsmitglieder

Danilo hat die Mannschaft zu Saisonbeginn in einer äußerst schwierigen Phase – geprägt von zahlreichen Spielerabgängen und großen Herausforderungen – übernommen. Für sein Engagement, seine Leidenschaft und seinen Einsatz möchten wir uns im Namen des gesamten Vereins herzlich bedanken.

wie viele von euch bereits erfahren haben, ist Danilo Cristilli gestern von seinem Traineramt der 1. Mannschaft zurückgetreten.

Wir wünschen ihm für seine sportliche wie auch private Zukunft alles erdenklich Gute.

Bis zur Winterpause wird die Betreuung der 1. Mannschaft interimsmäßig von Julian Haas übernommen. Wir danken Julian für seine Bereitschaft, in dieser herausfordernden Situation Verantwortung zu übernehmen.

Ebenfalls möchten wir bekanntgeben, dass Ahmet Colak den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen wird. Auch ihm danken wir ausdrücklich für seinen Einsatz in unserem Trikot und wünschen ihm für seine weitere sportliche und private Zukunft alles Gute.

Mit sportlichen Grüßen

Die Vorstandschaft der TSF Dornhan"

So sieht die Tabelle der Bezirksliga Nordschwarzwald aus:

1. Sportfreunde Gechingen 15 8-5-2 41:21 29

2. SV Baiersbronn 15 9-1-5 40:30 28

3. VfR Sulz 14 7-5-2 36:24 26

4. 1. FC Altburg 15 7-5-3 25:15 26

5. SV Wittendorf (Ab) 14 8-1-5 31:24 25

6. SV Eutingen 15 8-1-6 28:26 25

7. SV Gültlingen 14 7-2-5 32:22 23

8. SGM Felldorf/Bierlingen 14 6-5-3 24:21 23

9. SV Althengstett 15 6-2-7 26:28 20

10. SG Oberreichenbach/Würzbach (Auf) 15 5-2-8 31:35 17

11. SG Ahldorf/Mühlen (Auf) 15 4-5-6 33:40 17

12. SG Dornstetten (Auf) 14 5-1-8 15:26 16

13. VfL Nagold II 14 4-3-7 26:34 15

14. FV GW Ottenbronn 14 3-4-7 22:30 13

15. TSF Dornhan (Ab) 14 3-3-8 23:35 12

16. TSV Möttlingen (Auf) 13 1-3-9 14:36 6