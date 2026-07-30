 2026-07-28T09:36:08.541Z

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Trainerrücktritt bei der SG Weinsheim

Überraschung beim Landesligisten SG Weinsheim: Noch vor dem ersten Saisonspiel trat Trainer Hans-Peter Zimmermann zurück

von Jochen Werner · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Rücktritt: Hans-Peter Zimmermann ist nicht mehr Trainer des Landesliga-Aufsteigers SG Weinsheim.
Rücktritt: Hans-Peter Zimmermann ist nicht mehr Trainer des Landesliga-Aufsteigers SG Weinsheim. – Foto: SG Weinsheim

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SG Weinsheim
Hans - Peter Zimmermann
Hans - Peter Zimmermann

Weinsheim. Aufstiegstrainer Andy Baumgartner hatte die SG Weinsheim nach zwei Jahren erfolgreicher Arbeit wie angekündigt im Sommer verlassen, jetzt hat völlig überraschend auch dessen Nachfolger Hans-Peter Zimmermann (58) nach wenigen Vorbereitungswochen und nur wenige Tage vor dem Start in die Landesliga-Saison das Handtuch geworfen. Die Gründe und die Reaktion des Vereins lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.