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Trainerrücktritt bei der SG Weinsheim
Überraschung beim Landesligisten SG Weinsheim: Noch vor dem ersten Saisonspiel trat Trainer Hans-Peter Zimmermann zurück
von Jochen Werner · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Rücktritt: Hans-Peter Zimmermann ist nicht mehr Trainer des Landesliga-Aufsteigers SG Weinsheim. – Foto: SG Weinsheim
Weinsheim. Aufstiegstrainer Andy Baumgartner hatte die SG Weinsheim nach zwei Jahren erfolgreicher Arbeit wie angekündigt im Sommer verlassen, jetzt hat völlig überraschend auch dessen Nachfolger Hans-Peter Zimmermann (58) nach wenigen Vorbereitungswochen und nur wenige Tage vor dem Start in die Landesliga-Saison das Handtuch geworfen. Die Gründe und die Reaktion des Vereins lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.