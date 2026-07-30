Trainerrücktritt bei der SG Weinsheim

Rücktritt: Hans-Peter Zimmermann ist nicht mehr Trainer des Landesliga-Aufsteigers SG Weinsheim. – Foto: SG Weinsheim

Weinsheim. Aufstiegstrainer Andy Baumgartner hatte die SG Weinsheim nach zwei Jahren erfolgreicher Arbeit wie angekündigt im Sommer verlassen, jetzt hat völlig überraschend auch dessen Nachfolger Hans-Peter Zimmermann (58) nach wenigen Vorbereitungswochen und nur wenige Tage vor dem Start in die Landesliga-Saison das Handtuch geworfen. Die Gründe und die Reaktion des Vereins lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.