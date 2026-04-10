Trainerrücktritt als "Wachrüttler" - Kapitän & Co. übernehmen Beim FC Einheit Rudolstadt hat es mitten im Abstiegskampf der NOFV-Oberliga ein echtes Beben gegeben. von André Hofmann · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der Rücktritt von Holger Jähnisch soll ein "Wachrüttler" für Rudolstadt sein. – Foto: © Achim Freund

Langzeittrainer Holger Jähnisch ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Das bestätigte er gegenüber der Thüringer Allgemeinen.

Der 55-Jährige erklärte seinen Schritt am Dienstagabend direkt vor der Mannschaft. Die Verantwortung übernehmen nun vorerst Kapitän Marco Riemer – weiterhin auch als Spieler im Einsatz – sowie Co-Trainer Hendrik Faik. „Keine Ausreden mehr“ nach Rücktritt Holger Jähnisch, der den Verein über viele Jahre geprägt hat, verfolgt mit seinem Rückzug ein klares Ziel. „Ich will mit dieser Aktion die Mannschaft wachrütteln“, sagte er der Thüringer Allgemeinen. Gleichzeitig ziehe er damit eine Entscheidung vor, die intern ohnehin schon feststand: Sein Abschied zum Saisonende war bereits angekündigt.

Mit dem sofortigen Rücktritt soll nun ein Impuls von außen kommen. „Ich will mit diesem Schritt der Mannschaft einen Neustart ermöglichen“, wird Jähnisch zitiert. Das Team beschreibt er aktuell als „extrem verkopft“. Durch seinen Rückzug hätten die Spieler „keine Ausreden mehr“. Formkrise bringt Rudolstadt in Bedrängnis Sportlich steckt der FC Einheit tief in der Krise. Nach einer ordentlichen Hinrunde - 20 Punkte und ein solider Mittelfeldplatz - läuft seit der Winterpause kaum noch etwas zusammen. Vier Niederlagen in Serie haben die Rudolstädter zuletzt kassiert. In acht Rückrundenspielen gab es lediglich vier Punkte. Die Folge: Der Absturz auf Rang zwölf – und der Blick geht klar nach unten. Der Vorsprung auf den möglichen Abstiegsrelegationsplatz ist minimal, nur zwei Punkte trennen den FCE aktuell vom Bischofswerdaer FV.

Die nächste Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten: Am Samstag geht es auswärts zum Tabellenzweiten SC Freital – ein echter Härtetest für das neue Interimsgespann an der Seitenlinie. Ob der Trainerwechsel den erhofften Effekt bringt, wird sich also sofort zeigen.