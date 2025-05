Trainerrochade bei Drittligist

FC Niederweningen mit neuer Trainerlösung +++ Promotion-League-Spitzenklub präsentiert Trainer +++ Schaffhauser Drittligist baut auf Trainer-Quartett +++ Positivtrend bei abstiegsgefährdeten Interregio-Klub nach Trainerwechsel

FC Diessenhofen: Züst und Weilenmann tauschen Rollen. Beim FC Diessenhofen werden die Verantwortlichkeiten neu gemischelt. Lukas Züst, bisheriger Assistent, wird neuer Cheftrainer. Der bisherige Hauptverantwortliche Urs Weilenmann hat dafür ab der kommenden Saison die Rolle des Assistenten inne. Er wolle einen "mutigen und attraktiven Fussball spielen lassen", lässt sich Züst zu seinen Zielen zitieren. Mittelfristig gilt es dabei, in die 2. Liga zurückzukehren. Nebst Züst und Weilenmann bleibt auch Goalietrainer Roland Brühwiler an Bord des Thurgauer Drittligisten. Der FCD schaffte es in der laufenden Saison in die Halbfinals des FVRZ-Cups. In der Meisterschaft liegt er in der Gruppe 5 hinter Leader Beringen auf Platz 2. Die Vorentscheidung um den Aufstieg ist allerdings bereits gefallen.