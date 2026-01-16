Trainerquartett bleibt an Bord

Der TSV Gemünden/Wohra treibt seine Planungen für die kommende Saison frühzeitig voran – und bleibt an der Seitenlinie komplett zusammen. Wie die HNA berichtet, werden Kevin Metz und Christian Seibert die erste Mannschaft weiterhin als Trainerteam führen, zudem machen Stephan Weller und Jochen Jüngst auch bei der zweiten Mannschaft weiter.

Sportlich bewegen sich beide Teams vor dem Saisonfinale in einer brauchbaren Ausgangsposition: Die Erste steht aktuell auf Rang zehn, die Zweite auf Platz zwölf – mit der Chance, den Klassenerhalt jeweils aus eigener Kraft zu sichern. Metz betont dabei den langfristigen Kurs des Vereins: Man sei dabei, „in Gemünden etwas aufzubauen“, setze auf viele junge Spieler und Eigengewächse und wolle „Strukturen schaffen“ sowie als Verein gemeinsam vorankommen.