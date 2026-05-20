Trainerposition besetzt

– Foto: Pascal Fischer SGDK

Die SG Rotenburg/Lispenhausen setzt zur Saison 2026/27 auf eine interne Lösung: Wie die HNA berichtet übernimmt Nils Rüger ab dem 1. Juli das Traineramt beim Kreisoberligisten.

Der 36-Jährige ist aktuell noch Trainer der zweiten Mannschaft, die er vorzeitig zur Meisterschaft in der Kreisliga B1 Hersfeld-Rotenburg führte, und zudem Co-Trainer der ersten Mannschaft. Nun rückt Rüger an die Spitze des Kreisoberliga-Teams, das nach dem Rücktritt von Michael Mietzner zuletzt interimsweise von Eric Hofmann betreut worden war.

Rüger selbst sprach von einer unerwarteten Anfrage und zugleich von einer Bestätigung seiner bisherigen Arbeit. Inhaltlich verfolgt der künftige Cheftrainer eine klare Linie: attraktiver Offensivfußball, viel Ballbesitz und ein dominantes Auftreten sollen die Handschrift der SG in Zukunft prägen.