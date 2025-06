Trainerposition beim SV Eisten-Hüven besetzt

In der kommenden Saison wird die 1. Herren von Joven Schütte trainiert. Der bisherige Co-Trainer hatte bereits in der Rückrunde die Mannschaft interimsweise übernommen, nachdem der Trainer Andreas Kröger krankheitsbedingt ausfiel. Damit ist für Kontinuität in der Ausrichtung der Mannschaft gesorgt.

Vielen Dank nochmals an Andreas für seinen jahrelangen Einsatz und alles Gute für seine Zukunft.