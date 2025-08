"Trainerplanungen sind abgeschlossen, aber der Ball ist tief im Herz"

Über 25 Jahre an der Seitenlinie – Rainer Schmid aus Baienfurt hat in einem Geschäft überdauert, das oft von kurzfristigem Denken geprägt ist. Was ihn antrieb, war nie der schnelle Erfolg oder die große Bühne, sondern der tiefe Wunsch, sich mit Leidenschaft einzubringen. „All die Jahre in der Summe haben mir trotz Aufwand – Fahrten etwa nach Bregenz, Laupheim oder Lindenberg – viel zurückgegeben“, sagt der 61-Jährige. „Erfolge, meine Leidenschaft, die Spieler, das Gewinnenwollen – das waren wohl meine Hauptantriebe für diese lange Zeit.“

Besonders prägend war für Schmid die Zeit in Vorarlberg – und hier vor allem bei einem traditionsreichen Club mit ehemaligem Bundesligaflair: „Meine prägendste Station war neben den drei Saisonen beim SV Lochau mit Sicherheit die Arbeit in der Vorarlbergliga bei Casino Bregenz.“ Dass er dort regelmäßig mit fünf bis sechs Profis im Training stand, beschreibt er rückblickend als reizvoll und lehrreich: „Das war für mich als Trainer etwas ganz Besonderes.“

Neben sportlichen Aspekten war ihm stets auch das Umfeld wichtig: „Ich habe immer auf Klang und Tradition geachtet“, sagt er. Für Schmid ist Fußball mehr als Tabellenplätze – es geht ihm auch um den Charakter eines Vereins.

Veränderungen, aber kein Bruch im Kern

Rainer Schmid hat in mehr als zwei Jahrzehnten viele Veränderungen im Fußball miterlebt – ob auf taktischer, technischer oder gesellschaftlicher Ebene. Den grundlegenden Reiz des Spiels aber sieht er als konstant: „Der Ball, der Reiz, das Bestreben, gewinnen zu wollen, hat sich nicht verändert“, sagt er. „Die Gesellschaft, die Interessen, die anderen Angebote – ja, da hat sich sicher einiges verschoben. Aber der Kernpunkt ist derselbe wie vor 25 Jahren: Sieg oder Niederlage – was will das Team dafür investieren?“

Auslandserfahrung mit Festcharakter

Seine Trainerlaufbahn führte ihn auch ins Ausland – allerdings nicht in ferne Länder, sondern über die nahe Grenze nach Österreich. Drei Jahre war er beim SV Lochau tätig, dazu kam die Zeit bei Casino Bregenz. Beide Stationen bezeichnet er als sehr intensiv und identitätsstiftend. „Der Fuß am Profifußball“, wie er es nennt, sei für ihn eine besondere Erfahrung gewesen. „Die Arbeit war im Grunde die gleiche wie in Baden-Württemberg. Der Unterschied ist vielleicht die Tatsache, dass der Spieltag und das anschließende Beisammensein dort ein großes Fest ist.“

Enge Bindung zu Spielern

Was Schmid stets wichtig war: ein vertrauensvolles Verhältnis zu seinen Spielern. „Ich möchte behaupten, dass ich immer eine gute Bindung zu meinen Spielern hatte. Mit vielen ist der Kontakt bis heute nicht abgebrochen – was mich sehr freut.“ Besonders bewegt hat ihn die Entwicklung eines Spielers in Lochau, den er im Alter von 16 Jahren in die erste Mannschaft integrierte. „Ich habe seine Leistung über drei Jahre hinweg forciert. Ab 19 war er eine prägende Spielerpersönlichkeit in Vorarlberg.“

Moderne Technik ist kein Ersatz für Persönlichkeit

Den vielbeschworenen Gegensatz zwischen Laptop-Trainern und alten Fußballlehrern sieht Rainer Schmid differenziert. Was aus seiner Sicht zählt, sind Struktur, Klarheit – und Authentizität: „Du brauchst als Trainer eine klare Struktur, Ablauf, die Übermittlung der Spielidee, die Grundordnung. Auch eine top Trainingsvorbereitung und aktive Mannschaftsbesprechungen sind wichtig – mit oder ohne Laptop.“ Entscheidend sei, dass man den Siegertyp vorlebt.

Der Ball gehört uns

Sein Trainingsansatz war über die Jahre hinweg durchdacht, konsequent und emotional aufgeladen. „Der Führungsstil, das Teamvertrauen, der Glaube an sich und die Spielidee – das war für mich immer sehr reizvoll“, erklärt er. „Wie übermittle ich dem Team, dass der Ball uns gehört? Dass wir die Besseren sind? Wenn wir Dritter werden können, reicht uns nicht Platz vier.“ Diese klare Haltung spiegelt sich auch in seinen Übungseinheiten wider: „Dafür waren auch meine Trainingseinheiten geplant und ausgelegt.“

Lochau gegen Rankweil – ein Spiel fürs Leben

Trotz der Vielzahl an Spielen in seiner Karriere gibt es einen Moment, der sich besonders eingebrannt hat. „Wir waren mit Lochau auf Platz zwei und erwarteten den Tabellenführer Rankweil. Der Gegner war besser und führte 1:0. Dann kam in der 75. Minute das 1:1 – und mein Einwechselspieler erzielte gegen den Nationaltorwart Liechtensteins in der 85. Minute den 2:1-Siegtreffer.“ Lochau übernahm die Tabellenführung – und der Verein „brannte“, wie Schmid es ausdrückt.

Eine Botschaft an das eigene Ich

Was würde Rainer Schmid seinem jüngeren Ich mitgeben, wenn er noch einmal am Anfang stünde? Die Antwort kommt ohne Zögern: „Mach es genau gleich. Lebe den Siegertyp vor, sei akribisch – und wenn du 4:0 gewinnen kannst, dann reicht dir kein 3:0! Und genau dafür machst du das Trainergeschäft.“

Abschied von der Seitenlinie – aber nicht vom Fußball

Obwohl seine aktive Trainerkarriere eigentlich abgeschlossen ist, bleibt der Fußball ein ständiger Begleiter. „Meine Trainerplanungen sind abgeschlossen – aber der Ball ist noch tief im Herzen“, sagt er. Zuletzt kamen sogar noch einmal Anfragen von Landes- oder Bezirksligisten. „Aber um eine Mannschaft zu übernehmen, da muss der Reiz da sein, das Team muss in meine Vita passen.“ Ganz ausschließen will er nichts: „Man soll aber nie ‚nie‘ sagen.“

Ohne Aufgabe ist Schmid dennoch nicht. Seine Tochter Stella spielt mit 16 Jahren und war zuletzt in Dornbirn in der österreichischen Frauen-Bundesliga aktiv. Sein Sohn Santino ist ein talentierter Sechser in der U19 des SV Weingarten. „Da zuzuschauen, das macht mir Freude und Spaß“, sagt er. „Es wird mir also auch ohne Trainerposten nicht langweilig.“

Der Fußball bleibt im Herzen

Rainer Schmid hat über zweieinhalb Jahrzehnte auf der Trainerbank verbracht – leidenschaftlich, akribisch und mit einem tiefen Verständnis für Spiel und Menschen. Auch wenn seine aktive Zeit am Spielfeldrand zu Ende geht, bleibt der Fußball Teil seines Lebens. „Der Ball gehört uns“ – dieser Satz könnte sinnbildlich stehen für seinen Stil. Der Siegertyp ist er geblieben.