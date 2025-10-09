 2025-10-02T08:44:29.515Z

Hat einen vielversprechenden Start als Trainer hingelegt: Yannick Schon.
Hat einen vielversprechenden Start als Trainer hingelegt: Yannick Schon. – Foto: FuPa/Verein

Trainernovize Schon und sein starker Start im Alftal

C21: Worauf der frühere Rheinlandligaspieler bei den Vereinigten aus Kinderbeuern und Bausendorf Wert legt und was er vorhat.

Vollauf zufrieden sind sie bei den Vereinigten aus Kinderbeuern und Bausendorf nach rund einem Drittel der Saison: Mit 16 Punkten aus acht Spielen in der Kreisliga C21 rangiert die SG Alftal auf Rang vier (punktgleich mit dem Dritten SG Mittelmoseltal-Lieser II, die ein Spiel mehr absolviert hat). Yannick Schon, früherer Rheinlandligaspieler der SG Ellscheid, übernahm das Team im Sommer.

„Mit Christian Becker hat mich ein früheres Vorstandsmitglied im vergangenen Jahr angesprochen, ob ich Trainer bei der SG werden möchte. Es war für mich ein interessanter Weg, zum Fußball zurückzufinden“, verrät Schon rückblickend. Ein Kreuzbandriss in seinem letzten Jahr in Ellscheid und ein Meniskusriss, den sich der heute 30-Jährige bei der SG Mont Royal Kröv zugezogen hatte, ließen seine Laufbahn 2022 vorzeitig enden. Seine letzte Station war damals der SV Wittlich.

